قائمة منتخب المغرب بلا أي لاعب من الدوري المصري

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 17:44

كتب : FilGoal

خالد بوطيب - المغرب

خلت قائمة منتخب المغرب من أي لاعب من الدوري المصري.

مثل قائمة فاهيد هليلودزيتش الماضية، لم ينضم وليد أزارو من الأهلي، أو خالد بوطيب ومحمد أوناجم وأشرف بنشرقي من الزمالك.

منتخب المغرب يواجه موريتانيا وبوروندي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، ولهذه المهمة اختار هليلودزيتش 24 لاعبا هم:

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حراسة المرمى: ياسين بونو – منير المحمدي – أنس الزنيتي

الدفاع: عبد الحميد يونس – بدر بانون – زهير فضال – أشرف حكيمي – نصير مزراوي – حمزة منديل – رومان سايس – نبيل درار

الوسط: سليم أملاح – سفيان أمرابط – فيصل فجر – يحيى جبران – عادل تعرابت – عمر القادوري – رشيد عليوي – نور الدين أمرابط

الهجوم: يوسف العربي – يوسف النصيري – حكيم زياش – سفيان بوفال – أسامة الإدريسي

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