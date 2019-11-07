تشكيل منتخب مصر – أحمد جمعة يقود الهجوم.. وزيزو أساسي أمام ليبيريا

يقود أحمد جمعة هجوم منتخب مصر أمام ليبيريا، فيما يبدأ محمود وحيد كظهير أيسر أساسي، وأحمد سيد "زيزو" كجناح.

أعلن حسام البدري مدرب منتخب مصر، تشكيل فريقه لمواجهة ليبيريا وديا بعد قليل.

تشكيل منتخب مصر شهد تواجد أحمد جمعة مهاجم المصري كأساسي، فيما يبدأ أحمد سيد "زيزو" أساسي تحت الهجوم أيضا.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمود وحيد – محمود علاء – رامي ربيعة – أحمد فتحي.

الوسط: طارق حامد – عمرو السولية.

أمامهم: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: أحمد جمعة.

من جهة أخرى، جاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: محمد بسام - محمد عواد.

الدفاع: باهر المحمدي - محمد هاني - أيمن أشرف - عبد الله جمعة.

الوسط: حمدي فتحي - كريم طارق.

الهجوم: مروان حمدي - حسام حسن.

ويلتقي منتخب مصر مع ليبيريا بعد قليل على استاد برج العرب، في مباراة ودية ضمن استعدادات منتخب مصر لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

اقرأ أيضا

العقل الذي دفع دولة غارقة في الحرب الأهلية إلى قهر الفراعنة

حلم طوكيو 2020 – مؤتمر غريب: الدولة وفرت كل احتياجاتنا.. كل منتخبات البطولة كبيرة

بودكاست في الجول - ألف ليلة وليلة من أبو تريكة

حلم طوكيو 2020 – عبد السلام لـ في الجول: التأهل للأولمبياد هو الخطوة قبل الأخيرة

حلم طوكيو 2020 – مالي.. إعادة بث الحلم