تشكيل منتخب مصر – أحمد جمعة يقود الهجوم.. وزيزو أساسي أمام ليبيريا

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 16:35

كتب : عاطف شادي

مران منتخب مصر

يقود أحمد جمعة هجوم منتخب مصر أمام ليبيريا، فيما يبدأ محمود وحيد كظهير أيسر أساسي، وأحمد سيد "زيزو" كجناح.

أعلن حسام البدري مدرب منتخب مصر، تشكيل فريقه لمواجهة ليبيريا وديا بعد قليل.

تشكيل منتخب مصر شهد تواجد أحمد جمعة مهاجم المصري كأساسي، فيما يبدأ أحمد سيد "زيزو" أساسي تحت الهجوم أيضا.

أخبار متعلقة

اختر تشكيل منتخب مصر الأوليمبي في افتتاح كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما حلم طوكيو 2020 - مؤتمر رمضان: نحلم بالتأهل للأولمبياد.. نريد تعويض إخفاق المنتخب الأول حلم طوكيو 2020 – مؤتمر غريب: الدولة وفرت كل احتياجاتنا.. كل منتخبات البطولة كبيرة حلم طوكيو 2020 - مؤتمر مدرب غانا: أعرف منتخب الكاميرون جيدا.. ورمضان صبحي الأفضل

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمود وحيد – محمود علاء – رامي ربيعة – أحمد فتحي.

الوسط: طارق حامد – عمرو السولية.

أمامهم: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: أحمد جمعة.

من جهة أخرى، جاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: محمد بسام - محمد عواد.

الدفاع: باهر المحمدي - محمد هاني - أيمن أشرف - عبد الله جمعة.

الوسط: حمدي فتحي - كريم طارق.

الهجوم: مروان حمدي - حسام حسن.

ويلتقي منتخب مصر مع ليبيريا بعد قليل على استاد برج العرب، في مباراة ودية ضمن استعدادات منتخب مصر لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

اقرأ أيضا

العقل الذي دفع دولة غارقة في الحرب الأهلية إلى قهر الفراعنة

حلم طوكيو 2020 – مؤتمر غريب: الدولة وفرت كل احتياجاتنا.. كل منتخبات البطولة كبيرة

بودكاست في الجول - ألف ليلة وليلة من أبو تريكة

حلم طوكيو 2020 – عبد السلام لـ في الجول: التأهل للأولمبياد هو الخطوة قبل الأخيرة

حلم طوكيو 2020 – مالي.. إعادة بث الحلم

منتخب مصر أحمد جمعة ليبيريا

نرشح لكم

أخر الأخبار

سان جيرمان يرد بقوة على تصريحات زيدان بشأن مبابي 16 دقيقة | أوروبا
سون: تبادلت الرسائل مع جوميش.. عشت أياما صعبة للغاية 28 دقيقة | أوروبا
حلم طوكيو 2020 - رمضان ولاعب بيراميدز السابق.. أبرز 10 نجوم في كأس إفريقيا تحت 23 عاما 45 دقيقة | حلم طوكيو 2020
مدرب ليبيريا: أرهقنا مصر.. ونتيجة المباراة رائعة بالنسبة لنا 56 دقيقة | منتخب مصر
فيديو في الجول – حكاية أبو تريكة على أنغام أم كلثوم 57 دقيقة | حكايات في الجول
مؤتمر البدري – عن سبب الأداء أمام ليبيريا.. أزمة لاعبي بيراميدز وإصابة الشحات ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 2 رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف 3 بالفيديو - إصابة +18.. سون يبكي بعد تدخل كسرت على إثره ساق جوميش 4 مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام

قد ينال إعجابك