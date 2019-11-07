حلم طوكيو 2020 – مؤتمر غريب: الدولة وفرت كل احتياجاتنا.. كل منتخبات البطولة كبيرة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 13:51

كتب : عاطف شادي

شوقي غريب

شدد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن الدولة وفرت للمنتخب كل احتياجاته، قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما يوم الجمعة بمواجهة الفراعنة الصغار، ومالي.

وقال غريب في المؤتمر الصحفي للمباراة: "بدأنا الإعداد منذ فترة، والدولة وفرت كل احتياجاتنا وخضنا مباريات ودية كثيرة جدا ومع مدارس مختلفة".

وتابع مدرب الفراعنة الصغار: "نعتمد على اللاعبين المحليين وجربنا عددا كبيرا من اللاعبين".

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وأردف "كل منتخبات البطولة كبيرة وقوية والجميع يرغب في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020".

وقال شوقي غريب: "الأدوار الصعبة في البطولات الكبرى تبدأ من دور الثمانية، أقوي 8 منتخبات يشاركون في البطولة".

وأتم "الهدف الأساسي لنا التأهل لأولمبياد 2020".

ويبدأ منتخب مصر الأوليمبي مواجهاته في البطولة ضد مالي يوم الجمعة، قبل مواجهة غانا ثم الكاميرون.

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