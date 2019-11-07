حلم طوكيو 2020 – مؤتمر غريب: الدولة وفرت كل احتياجاتنا.. كل منتخبات البطولة كبيرة

شدد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن الدولة وفرت للمنتخب كل احتياجاته، قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما يوم الجمعة بمواجهة الفراعنة الصغار، ومالي.

وقال غريب في المؤتمر الصحفي للمباراة: "بدأنا الإعداد منذ فترة، والدولة وفرت كل احتياجاتنا وخضنا مباريات ودية كثيرة جدا ومع مدارس مختلفة".

وتابع مدرب الفراعنة الصغار: "نعتمد على اللاعبين المحليين وجربنا عددا كبيرا من اللاعبين".

وأردف "كل منتخبات البطولة كبيرة وقوية والجميع يرغب في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020".

وقال شوقي غريب: "الأدوار الصعبة في البطولات الكبرى تبدأ من دور الثمانية، أقوي 8 منتخبات يشاركون في البطولة".

وأتم "الهدف الأساسي لنا التأهل لأولمبياد 2020".

ويبدأ منتخب مصر الأوليمبي مواجهاته في البطولة ضد مالي يوم الجمعة، قبل مواجهة غانا ثم الكاميرون.

اقرأ أيضا

العقل الذي دفع دولة غارقة في الحرب الأهلية إلى قهر الفراعنة

بودكاست في الجول - ألف ليلة وليلة من أبو تريكة

فضل: أبو ريدة مثل والدي.. واللجنة الخماسية أنجزت 50% من مهامها

النقاز: لا توجد أزمة بين الزمالك وفرجاني.. وأناقش بعض العروض التي وصلتني مع النادي

حلم طوكيو 2020 - مؤتمر سونج: مصدر قلق من مدرب غانا وعمله في منتخب الكاميرون سابقا