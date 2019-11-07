يرى محمد عبد السلام مدافع الزمالك ومنتخب مصر الأوليمبي، أن التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 هو "الخطوة قبل الأخيرة" في مشوار الفريق في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وقال عبد السلام لـFilGoal.com: "نسير خطوة بخطوة، هدفنا الأول هو طوكيو، وبعده التتويج بالبطولة".

وأردف "المشاركة في الأولمبياد مهمة لأي لاعب، لكي يتم مشاهدته خارج وداخل مصر".

وشدد "تلك المشاركة ستمنحني دفعة قوية أن أشارك أساسيا في الزمالك، والاحتراف أوروبيا من خلاله".

وأكمل "شوقي غريب المدير الفني للفريق دائما يضع الأولمبياد أمامنا هدفا، لكنه يشدد أن التأهل إلى طوكيو هو الخطوة قبل الأخيرة قبل التتويج باللقب".

واستدرك "الأولمبياد تعتبر نقلة لكل لاعب، هي البطولة الأكبر بعد كأس العالم. المشاركة فيها تعني اللعب بشكل أساسي في ناديك أو الاحتراف الأوروبي".

ويتمنى عبد السلام اللعب بقميص ريال مدريد خاصة أن مثله الأعلى سيرخيو راموس قائلا: "لا أشبهه في طريقة الأداء، لكنني أحبه، هو يعتمد على القوة فيما أعتمد أنا على لعب الكرة بشكل أكبر".

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 في الفترة من يوم الجمعة وحتى 22 نوفمبر.

منتخب مصر يلعب في المجموعة الأولى بجانب مالي وغانا والكاميرون.

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