حلم طوكيو 2020 – مالي.. إعادة بث الحلم

ربما لم تحظ مالي بتاريخ أوليمبي عريق مثل نظيراتها في غرب إفريقيا بالتحديد، حيث لا تملك الدولة الفرانكفونية أي ميداليات في تاريخها الأوليمبي.

ولكن في أثينا عام 2004، كان المنتخب الأوليمبي المالي على مقربة من تحقيق ميدالية في كرة القدم.

جيل ذهبي للكرة المالية، تصدره نجم خط الوسط محمد سيسوكو والمهاجمان درامان تراوري وتينيما نداي، تأهل للأولمبياد وتصدر مجموعته في البطولة النهائية، قبل أن تحتاج إيطاليا إلى 116 دقيقة لتسجيل هدف وحيد أقصى الماليين من دور الثمانية.

بالطبع اعتزل معظم هذا الجيل، ولم يتبق منه سوى الحلم الذي يحلم الماليون بإعادة بثه بتقنية بث أفضل هذه المرة.

كيف تأهلت مالي إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما؟

بسبب تصنيفها المرتفع، لم تخض مالي غمار الدور الأول من تصفيات كأس الأمم تحت 23 عاما.

في الدور الثاني، تعادل المنتخب المالي مع إثيوبيا 1-1 في أديس أبابا، قبل أن يفوز 4-0 في باماكو.

في الدور الأخير، حقق الماليون المفاجأة بإقصاء المغرب بالتعادل 1-1 ذهابا، والفوز 1-0 إيابا.

على مقربة من تحقيق التأهل للأولمبياد للمرة الثانية يقف كونيه، صاحب التاريخ العريض مع المنتخبات في مالي.

فانيري ديارا.. قائد الجيل المتوج

قبل 4 أعوام، توج الماليون بميدالية برونزية في كأس العالم تحت 20 عاما، تحت قيادة المدرب الخبير فانيري ديارا الذي فاز معهم أيضا بلقب أمم إفريقيا لنفس المرحلة السنية.

ديارا يوصف في مالي بأنه أحد المدربين الخبراء، لعب ودرب العملاق دجوليبا، وكذلك منتخب تحت 17 عاما عام 1999.

ويأتي ديارا إلى مصر، ومعه مجموعة من اللاعبين الحاصلين على البرونزية قبل 4 أعوام.

ضعوا أعينكم على..

الاسم الأبرز بكل تأكيد هو أليو ديانج الذي انضم للأهلي مطلع هذا الموسم من مولودية الجزائر، حيث ستكون فرصة جمهور الأهلي لمتابعة اللاعب في ظل عدم انتظام مشاركته مع المدرب ريني فايلر.

ديانج سجل هدفا مع الأهلي في دوري الأبطال، وأصبح لاعب الوسط المدافع أحد لاعبي الأحمر المحبوبين من قطاع عريض من الجمهور رغم عدم مشاركته بعد انضمامه مقابل 1.1 مليون دولار.

ديانج يشارك في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما للمرة الثانية حيث كان شاهدا على إقصاء مالي لـ مصر من دور المجموعات لبطولة إفريقيا تحت 23 عام 2015، وبالتالي غياب رجال حسام البدري عن دورة الألعاب الأوليمبية في العام التالي.

أما تمثيله الأبرز لبلاده مالي، فحدث خلال كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2016.

ديانج سجّل هدف التعادل لـ مالي في مباراة ربع النهائي المصيرية أمام تونس وقتما تأخرت مالي بهدف دون رد في الدقيقة 70، قبل أن يضيف الماليون هدفا إضافيا أطاحت عن طريقه بنسور قرطاج.

مالي واصلت مسيرتها الناجحة حينها في حضور ديانج، حتى خسرت النهائي أمام الكونغو الديمقراطية.

بجانب ديانج، يأتي مدافع شباب باريس سان جيرمان الأساسي موسى سيساكو، حيث يقدم صاحب الـ18 عاما أداء ثابتا مع شباب العاصمة الفرنسية ضمن له وجوده كأساسي في كل مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا للشباب هذا الموسم.

اقرأ أيضا

العقل الذي دفع دولة غارقة في الحرب الأهلية إلى قهر الفراعنة

بودكاست في الجول - ألف ليلة وليلة من أبو تريكة

فضل: أبو ريدة مثل والدي.. واللجنة الخماسية أنجزت 50% من مهامها

النقاز: لا توجد أزمة بين الزمالك وفرجاني.. وأناقش بعض العروض التي وصلتني مع النادي

حلم طوكيو 2020 - مؤتمر سونج: مصدر قلق من مدرب غانا وعمله في منتخب الكاميرون سابقا