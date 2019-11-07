النقاز: لا توجد أزمة بين الزمالك وفرجاني.. وأناقش بعض العروض التي وصلتني مع النادي

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 11:26

كتب : FilGoal

اتحاد طنجة - الزمالك

نفى حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك ومنتخب تونس وجود أزمة بين مواطنه وزميله فرجاني ساسي ومسؤولي القلعة البيضاء.

وصرح النقاز عبر قناة القاهرة والناس "لا يوجد أزمة بين فرجاني وإدارة الزمالك فهو يعاني من إصابة خفيفة، لذا لم يتواجد في معسكر الفريق بمدينة 6 أكتوبر، ولا يوجد خلاف بينه وبين الإدارة والجماهير تحبه".

وأضاف "فزت مع الزمالك بأربعة ألقاب في عام ونصف، فهو فريق كبير، وعقدي ممتد مع النادي، وتلقيت بعض العروض، ولكن بيني وبين الإدارة، والأفضل لي وللنادي سيحدث".

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وأشار اللاعب التونسي "بدأنا مشوارنا هذا الموسم بشكل جيد ونعمل مع جهاز فني جديد، فالكل يعمل بشكل جيد وتركيز، مما يمنحنا دافعا لمباراة الدوري يوم 24 نوفمبر وكذلك مواجهة مازيمبي في نهاية الشهر، التي لن تكون سهلة".

واستطرد "فرجاني يلعب معي في الزمالك منذ موسم، وقبلها أعرفه من المنتخب وعلي معلول مثل أخي، وكذلك زياد الجزيري ورفيق كابو والعيوني في بيراميدز، فاللاعبون التونسيون يؤدون بشكل جيد في الدوري المصري".

وعن منتخب بلاده قال لاعب الزمالك "كل اللاعبين قدموا أداء ممتازا في كأس الأمم، وحصلنا على المركز الثالث، وحاليا يقود المنتخب مدير فني جديد المنذر الكبير، ولعبنا مباراة ودية ضد الكاميرون تعادلنا فيها، ولكن كان الأداء مميزا".

واختتم حمدي النقاز "تنتظرنا مباراتين ضد ليبيا وغينيا الإستوائية، وأتمنى أن تكون بداية جيدة لنا في التصفيات ويكون القادم أفضل للمنتخب التونسي".

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