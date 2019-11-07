فضل: أبو ريدة مثل والدي.. واللجنة الخماسية أنجزت 50% من مهامها

يرى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بأنه يدين بالكثير لهاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين الإفريقي والدولي والرئيس السابق لاتحاد الكرة.

وقال فضل عبر قناة القاهرة والناس "أنا دبلوماسي ولكن أقول الحقيقة، أتشرف بالتواجد في اللجنة الخماسية، نجتمع برئاسة عمرو الجنايني، ونحن على وفاق وأي قرار يصدر بالإجماع".

وأضاف "ليس طبيعيا أن أتكلم بعد أي موقف، أنا أكثر من تقدم باستقالته عبر الصحف، رغم أنني لم أفعل ذلك من قبل".

وأشار "هاني أبو ريدة مثل والدي، علمني الكثير في إدارة الكرة، ونحاول إتباع نظام مختلف، ومن المفترض أن نعقد مؤتمرا كل 3 أشهر للحديث عن أعمالنا، لقد أنجزنا 50% من المهام المطلوبة".

في سياق آخر، واصل محمد فضل تصريحاته "بالتوفيق لحسام البدري المدير الفني للمنتخب، فهو مدرب محلي ومحترم ومثقف وحقق بطولات عديدة، ويعاونه جهاز مميز".

وأتم فضل "البدري أمامه تحد كبير لتغيير النتائج التي حدثت في كأس الأمم، ومعه تشكيلة مميزة من اللاعبين، وأنا متفائل بالفترة القادمة أنها ستحمل الخير للكرة المصرية".

وتتولى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، والتي يتواجد محمد فضل ضمن أعضائها، إدارة اتحاد الكرة لمدة عام، ولحين إجراء انتخابات جديد بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد السابق.

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