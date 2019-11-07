حلم طوكيو 2020 - مؤتمر سونج: مصدر قلق من مدرب غانا وعمله في منتخب الكاميرون سابقا

قال ريجوبرت سونج مدرب منتخب الكاميرون الأوليمبي إن التحضيرات لأمم إفريقيا تحت 23 عاما لم تكن قوية بما يكفي، مشيرا إلى معرفة غانا الجيدة به نظرا لعمل إبراهيم تانكو مدرب النجوم السوداء الحالي كمساعد في جهاز الأسود سابقا.

وصرح سونج في المؤتمر الصحفي قبل انطلاق البطولة: "سعيد بالتواجد في مصر وشرف كبير أن يتأهل المنتخب إلى أمم إفريقيا تحت 23 عاما، لكن التحدي الأكبر هو مواصلة العمل للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020".

وأضاف "كل فريق هنا لديه مشكلات، لكن استعداداتنا كانت قوية".

وواصل "منتخب غانا يعرفنا جيدا، وهذا يعتبر تحد كبير بالنسبة لنا، لأن إبراهيم تانكو مدرب غانا سبق له العمل كمدرب مساعد في منتخب الكاميرون".

وتابع "التحضيرات لم تكن قوية كما تمنينا، لكننا سنحاول التأقلم مع الظروف خاصة وأن البطولة لم تنطلق في مواعيد مناسبة".

ورد على سؤال إقامة البطولة في موعد التوقف الدولي ما سيحرم المنتخب الكاميروني من بعض النجوم الدوليين قائلا: "نعتمد بشكل كبير على الاستمرارية والمجموعة المتواجدة معنا، لسنا الوحيدين المتأثرين بغياب المحترفين، سنحاول التأقلم لأن الجميع سيقاتل من أجل المنتخب وتذكرة التأهل".

وأضاف ضاحكا ردا على سؤال بخصوص اكتمال عدد لاعبيه في المعسكر قبل انطلاق البطولة: "أضمن لك تواجدي أنا و11 لاعبا آخرين في أرض الملعب، لا نعلم متى سيكون لدينا 21 لاعبا في المعسكر".

وأتم "هناك فارق كبير بيني كلاعب وكمدرب، متعة كرة القدم واحدة ولكن الرؤية تختلف، أصبحت الآن خارج الملعب، ولدي مهمة مختلفة أتمنى التوفيق فيها".

سونج تولى تدريب المنتخب الأوليمبي في أكتوبر 2018، كما أنه عمل كمدرب مؤقت للمنتخب الكاميروني خلال نفس العام.

منتخب الكاميرون يستهل مشواره في كأس الأمم تحت 23 عاما المقامة بمصر بمواجهة غانا في تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

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