سكرتير كاف يرفض الرد على "إلغاء التعاقد مع لاجاردير"

رفض معاذ حجي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الرد على سؤال بشأن إلغاء التعاقد مع صاحب حقوق بث بطولاته، شركة لاجاردير الفرنسية.

وقال حجي في مؤتمر صحفي تحضيري لكأس أمم إفريقيا تحت 21 عاما: "سأتحدث فقط بكل ما يتعلق بالبطولة، الأمر متعلق بالعدالة المصرية".

وأضاف "ليس لدي خيار، ولن أتطرق لمزيد من التفاصيل، وسيكون هناك بيانات رسمية من كاف حول الأمر".

وقام جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية بتحويل عيسى حياتو الرئيس السابق للاتحاد وهشام العمراني سكرتير الاتحاد الأسبق للنيابة العامة، بتهمة "إساءة استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري، رئيس الاتحاد قام بإعطاء حق الاستغلال التجاري لشركة لاجاردير سبورتس دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حره وعادلة، وذلك لفترة 12 عاما بدءا من 2017 وحتى 2028" بحسب بيان الجهاز في يناير قبل الماضي.

وفي إطار آخر قال حجي: "أتشرف بوجودي هنا للمرة الثانية بعد بطولة الكبار في الصيف خاصة وانه حدث هام جدا في مرة القدم الافريقية."

وتابع: "اشكر الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدتنا على تنظيم تلك البطولة هنا واشكر اللجنة المنظمة على كل جهودهم."

أضاف: "ليس لدي تعليق على عدم تزامن البطولة مع الاجندة الدولية هذا امر يخص فيفا ولا يخصنا."

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