مدافع سيتي يتحدث عن مشاركته كحارس مرمى.. والاستعداد لليفربول

بعد 4 أيام من قيادة فريقه مانشستر سيتي لفوز درامي على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي، عاد كايل ووكر ليلعب دور البطل مرة أخرى على ملعب سان سيرو.

وشارك ووكر كحارس مرمى أما أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بعد طرد كلاوديو برافو، الذي دخل المباراة كبديل للحارس الأساسي إيدرسون.

وقال ووكر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أحاول أحيانا التدرب كحارس مرمى خلال تدريبات الفريق، وأن أطلب من اللاعبين التصويب عليَ".

وأضاف "كما حدث أمام أتالانتا وجدت نفسي حارسا للمرمى بالفعل".

وبعد مشاركته كحارس مرمى، تصدى ووكر لركلة حرة مباشرة بعد أن أمسك بالكرة بطريقة مميزة، كما حافظ على نظافة شباكه خلال الوقت الذي شارك فيه.

وعن المباراة صرح: "جئنا إلى إيطاليا من أجل الانتصار كهدف أول، أو التعادل كهدف ثان".

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وأكمل "أتالانتا فريق جيد، هم في دوري الأبطال الآن، ويلعبون بطريقة الرقابة اللصيقة، وهو ما أدى إلى خروج المباراة بالتعادل، لكنها تبقى نقطة جيدة بالنسبة لنا".

بعد العودة إلى إنجلترا، سيستعد السيتي لقمة الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي التي تجمعه بليفربول يوم الأحد المقبل.

وقال ووكر عن هذه المواجهة: "كل لاعبي سيتي يتطلعون إلى مواجهة ليفربول".

واستمر "يتم التركيز على كل مباراة في وقتها، بعد أن أنهينا مواجهة أتالانتا الآن كل التركيز على ليفربول".

واختتم "سنحصل على عملية استشفاء، ثم نستعد مباشرة لمواجهة ليفربول".

الريدز يحتلون صدارة جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيهم.

الفريقان تنافسا على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي حتى الأنفاس الأخيرة قبل أن يتوج رجال بيب جوارديولا باللقب بفارق نقطة.

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