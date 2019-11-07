حوار - علي لطفي: نواجه تحديا صعبا في دوري الأبطال لكننا قادرون على حسم اللقب

قال علي لطفي حارس مرمى الأهلي إن فريقه يواجه تحديا صعبا للغاية من كافة الفرق في دوري الأبطال لأن الجميع دعم صفوفه للفوز باللقب، مشددا على قدرة الجيل الحالي في الفريق لتحقيق اللقب هذا الموسم.

علي لطفي النادي : الأهلي الأهلي

وصرح لطفي للموقع الرسمي للنادي الأهلي قائلا: "الفريق حقق أهدافه من معسكر الإمارات الذي أقيم على مدار أسبوع للاستعداد للمرحلة المقبلة، والتي نعود فيها للعب الدوري وكذلك دور المجموعات من دوري الأبطال".

وواصل "توقيت ومكان المعسكر كان موفقا، في ظل توقف مسابقة الدوري وذلك لحاجة الفريق للمعسكر الذي حقق الاستفادة للجميع من خلال التدريبات اليومية".

وتابع "توقف الدوري جاء في توقيت صعب خاصة وأننا كنا نؤدي بشكل أكثر من رائع سواء محليا أو إفريقيا، لكننا قادرون على العودة بقوة أكثر من الفترة الأولى ومتابعة الانتصارات والعروض القوية التي نالت إعجاب الجميع محليا وإفريقيا".

الأهلي أقام معسكرا في الإمارات استضافه ملعب نادي شباب أهلي دبي في الفترة من 31 أكتوبر حتى 6 نوفمبر، قبل أن يمنح الجهاز الفني لاعبيه إجازة قصيرة على أن يستأنف التدريبات خلال الأسبوع المقبل.

واسترسل لطفي متحدثا عن المنافسة الصعبة للفريق هذا الموسم في دوري الأبطال قائلا: "الأهلي أمامه تحد كبير في دوري الأبطال خلال الموسم الجاري، بسبب المنافسة القوية والصعبة من كافة الفرق التي دعمت صفوفها للفوز باللقب".

وأكمل "مواجهة النجم الساحلي في تونس قد تكون صعبة، لكن الأهلي يمتلك الخبرات الكافية لتحقيق نتيجة إيجابية في مشواره بدوري الأبطال".

وواصل "رغبتنا كبيرة في الفوز بدوري الأبطال هذا الموسم، لاستعادة اللقب الغائب عن النادي منذ فترة طويلة، الجيل الحالي قادر على تحقيق هذا اللقب وإسعاد الجماهير التي لم تهتز ثقتها في الفريق خلال الأوقات الصعبة وكانت تدعمه وتسانده بكل قوة".

الأهلي يقع ضمن المجموعة الثانية التي تضم النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.

ويستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة النجم الساحلي في تونس.

وتابع لطفي "أي لاعب يتمنى المشاركة في المباريات وهو شعور طبيعي في كرة القدم، وعلى المستوى الشخصي، لذلك اجتهد في التدريبات بصورة كبيرة لتحقيق هذا الهدف".

وتطرق للحديث عن مدربه السويسري قائلا: "ريني فايلر يجيد التعامل مع اللاعبين خاصة على الجانب المعنوي وهناك احترام متبادل بينه وبين كافة عناصر الفريق، وهذا من أهم سمات النجاح التي ظهرت بشائره في الفترة الأخيرة".

وأردف "أحترم جميع المدربين الذين تدربت تحت قيادتهم منذ بداية مشواري في كرة القدم حتى الىن، فايلر دائم الحديث مع اللاعبين في جميع المراكز، بما فيهم حراس المرمى، وهو مطمئن على ذلك المركز في الأهلي في وجود الحراس المتواجدين حاليا مع الفريق".

وأتم "تلقيت عروضا في الفترة الأخيرة، لكن تركيزي حاليا مع الفريق، خاصة وأن أي لاعب يتمنى البقاء او التواجد بشكل عام داخل النادي".

ولم يشارك صاحب الـ30 عاما خلال الموسم الجاري في أي مباراة للنادي الأهلي، ولعب خلال الموسم الماضي في 5 مواجهات بكل المسابقات استقبل خلالها 7 أهداف وخرج بشباك نظيفة مرتين.

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