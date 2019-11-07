حلم طوكيو 2020 - صلاح محسن: المنتخب الأوليمبي لا يخاف أحدا في كأس الأمم

رفع صلاح محسن مهاجم الأهلي راية التحدي قبل انطلاق مشوار المنتخب الأوليمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم بمواجهة مالي، الجمعة، على ستاد القاهرة في افتتاح البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وصرح صلاح محسن عبر قناة (إم بي سي مصر) "نركز بشكل كبير، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في البطولة".

وأضاف بلهجة واثقة "لا نخاف أحدا كل اللاعبين رجال، ونتطلع لإنجاز لم يتحقق من قبل".

واختتم مهاجم الأهلي "نحن في حالة كبيرة من التركيز سواء تواجد الجمهور أم لا".

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 في الفترة من يوم الجمعة وحتى 22 نوفمبر.

منتخب مصر يلعب في المجموعة الأولى بجانب مالي وغانا والكاميرون.

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