جوارديولا يوضح تفاصيل إصابة إيدرسون.. وسبب مشاركة ووكر كحارس مرمى

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تفاصيل إصابة حارسه البرازيلي إيدرسون، وأسباب مشاركة كايل ووكر في مركز حراسة المرمى.

غادر إيدرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي مباراة فريقه أمام أتالانتا للإصابة ضمن الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

بيب أخرج إيدرسون كإجراء وقائي بعد الشوط الأول، ودفع بالتشيلسي كلاوديو برافو، لكن حارس منتخب تشيلسي تعرض للطرد، ليضطر المدرب الإسباني للدفع بالظهير الأيمن كايل ووكر في هذا المركز.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: " إيدرسون لديه إصابة عضلية، كانت مخاطرة أن ندفع به، ولذلك قررنا إخراجه في الشوط الثاني، لقد بدأ يشعر بالإصابة مع نهاية الشوط الأول، سنرى".

وأضاف "ووكر شارك لمدة 15 دقيقة كحارس مرمى، الأمر كان صعباً، إقتراح كايل ووكر بسبب شجاعته وسرعته، تهانينا له على مساعدة الفريق، وللمشاركة في هذا المركز".

واعترف جوارديولا بتراجع أداء سيتي في الشوط الثاني من مواجهة أتالانتا التي انتهت بالتعادل 1-1، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى رضاه عن النتيجة والنقطة التي خرج بها، والمحافظة على سجله خالياً من الهزائم في النسخة الحالية من المسابقة.

وشدد "قدمنا أداءً جيداً في الشوط الأول، كنا مميزين، ولكن مع المشكلات التي مررنا بها في الشوط الثاني عانينا".

وأكمل "في الشوط الثاني لم نفعل ما فعلناه خلال الشوط الأول، ولم نلعب الطريقة التي أردناها، لكن هذا طبيعي ويحدث في كرة القدم".

وواصل "عليك أن ترفع القبعة لأتالانتا، نحن نراهم يلعبون أسبوع تلو الأخر، ونعرف مدى جودتهم، عليك أن تسأل الفرق في الدوري الإيطالي، سيقولون لك كم من الصعب مواجهتهم، لقد حصلنا على أربع نقاط أمامهم، هذا جيد".

واختتم "إنها نتيجة جيدة أمام فريق جيد، نحتاج إلى نقطة أخرى لعبور هذه المجموعة والتأهل لدور الـ16، نتمنى أن نحقق ذلك في الجولة المقبلة على ملعبنا ضد شاختار دونتسيك".

وينتظر مانشستر سيتي مواجهة قوية ومرتقبة ضد ليفربول يوم الأحد المقبل في قمة الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضا:

فيديو في الجول - أبو تريكة.. صديقك الذي سينقذك دائما

مرتضى: قيد أوناجم في قائمة الزمالك الإفريقية 15 نوفمبر

أنا ملك النص (5) - فاروق جعفر يرد على التمثيل للحصول على ركلات جزاء

سلة – بالفيديو.. تصالح إيهاب أمين ومصطفى مشعل