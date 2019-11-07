رودريجو بعد الهاتريك: توقعت تسجيل هدف واحد.. وأريد صناعة التاريخ في مدريد

لم يتوقع رودريجو سيلفا موهبة ريال مدريد تسجيل 3 أهداف والتألق بشدة أمام جالاتاسراي التركي.

رودريجو سيلفا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وسجل البرازيلي رودريجو 3 أهداف "هاتريك" في شباك جالاتاسراي في المباراة التي فاز بها ريال مدريد بسداسية دون رد ضمن الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وقال رودريجو عقب المباراة: "كانت ليلة سعيدة بالنسبة لي ويجب أن أواصل اللعب بهذه الطريقة".

وأضاف لقناة بي إن سبورتس "لم أتخيل أنني سوف أسجل 3 أهداف، وكنت أعتقد أنني على الأكثر سأسجل هدف واحد".

وتابع "لا يوجد أكبر من قميص ريال مدريد ويجب أن أواصل العمل بقوة لصناعة التاريخ هنا".

وأكمل "ألعب جوار نجوم كبار يسهلون مهمتي في الملعب ويمنحوني ثقة كبيرة ولذلك ألعب بهدوء".

وأتم تصريحاته "سأحاول دائما أن أسجل أكبر عدد من الأهداف مع ريال مدريد".

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