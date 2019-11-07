بالفيديو - ليلة تألق بها "رودري - جوت".. ريال مدريد يدمر جالاتاسراي بسداسية

ليلة تألق بها رودريجو. نجم برازيلي جديد أبدع وانفجر أمام جالاتاسراي التركي ليقود ريال مدريد للفوز بسداسية سجل نصفها.

البرازيلي ذو الـ18 عاما رودريجو سيلفا قاد ريال مدريد لضرب جالاتاسراي بسداسية دون رد في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

"رودريجوت أو رودري - جوت" هو الوصف الذي أطلقته جماهير ريال مدريد على لاعبها البرازيلي الشاب بعد تألقه في المباراة، وهو تعبير مقتبس من عبارة greatest of all time أو أفضل لاعب في كل زمان.

وسجل رودريجو 3 أهداف "هاتريك" وصنع هدف آخر ليكون نجم المباراة الأول دون منازع.

وأصبح رودريجو أصغر لاعب برازيلي على الإطلاق يسجل في دوري أبطال أوروبا وهو يبلغ من العمر 18 عاما.

كذلك سجل رودريجو أسرع ثنائية من بداية المباراة في تاريخ دوري الأبطال إلى الإطلاق.

أما بنزيمة بعدما سجل ثنائية في شباك الفريق التركي أصبح الرابع في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وراؤول جوناليز.

رقم قياسي آخر وصل له بنزيمة بعدما أصبح ثاني لاعب في التاريخ يسجل في 14 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا بعد الأسطورة ميسي.

وبعد الفوز وصل ريال مدريد للنقطة 7 في المركز الثاني للمجموعة الأولى خلف باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدر بـ12 نقطة.

وتجمد رصيد جالاتاسراي عند النقطة 1 في المركز الرابع والأخير.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل يتكون من كورتوا في حراسة المرمى أمامه الرباعي كارفاخال وراموس وفاران ومارسيلو.

ثم ثلاثي دفاعي يتكون من كاسيميرو وفالفيردي وتوني كروس، خلف الهجوم وهم رودريجو وبنزيمة وهازارد.

👥 تشكيل ريال مدريد أمام جالاتا سراي .. رودريجو، هازارد وبنزيمة في خط الهجوم#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/vhmWOz7auz — FilGoal (@FilGoal) November 6, 2019

تقدم ريال مدريد في الدقيقة 4 بهدف سجله النجم البرازيلي الشاب رودريجو بعد عرضية من مارسيلو.

وبعد دقيقتين سجل رودريجو الهدف الثاني له ولفريقه بضربة رأسية رائعة بعد عرضية أيضا من مواطنه مارسيلو.

وغادر مارسيلو المباراة مصابا في الدقيقة 42 وشارك بدلا منه فيرلاند ميندي.

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة 10 بعد عرقلة توني كروس، وعاد الحكم لمشاهدة اللعبة بالفيديو الذي أكد قراره، وتقدم القائد سيرجيو راموس لتسديدها بنجاح مسجلا الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 60 دفع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش بدلا من كاسيميرو.

ثم أجرى التغيير الثالث بنزول إيسكو بدلا من هازارد في الدقيقة 68.

وواصل رودريجو تألقه وخطف الكرة من دفاع جالاتا سراي وانطلق سريعا ليمرر الكرة إلى بنزيمة أمام المرمى ليضعها المهاجم الفرنسي في الشباك مسجلا الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة.

وسجل بنزيمة هدفه الثاني والخامس لريال مدريد في الدقيقة 81 بعد تمريرة أرضية رائعة من الناحية اليمنى أرسلها له البديل إيسكو.

وفي الوقت بدلا من الضائع عاد رودريجو ليتألق مرة أخرى وسجل بنفسه الهدف السادس لفريقه والثالث له ليصل للهاتريك الأول له مع الملكي.

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