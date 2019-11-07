بالفيديو - خسارة أتلتيكو مدريد تقود يوفنتوس لضمان التأهل.. وتوتنام يواصل الاستفاقة برباعية في بلجراد

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 00:26

كتب : Filgoal Team

باير ليفركوزن يفوز على أتليتكو مدريد

تكبد أتليتكو مدريد الإسباني أول خسارة أوروبية له الموسم الجاري أمام باير ليفركوزن الألماني في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

فوز الألمان استفاد به يوفنتوس الإيطالي الذي تصدر منفردا قبل مواجهة أتليتكو مدريد الجولة القادمة وضمن التأهل للدور المقبل.

فشل الروخيبلانكوس في مطاردة يوفنتوس على صدارة ترتيب المجموعة بعدما سقط على ملعب باي أرينا بهدفين مقابل هدف في إطار المجموعة الرابعة.

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تقدم الفريق الألماني بهدف أول مستفيدا من خطأ الغاني توماس بارتي في شباكه برأسية في مرماه بدلا من تشتيتها بعيدا عنه في الدقيقة 41 من الشوط الأول.

وعقب 10 دقائق من بداية الشوط الثاني عزز الألماني كيفين فولاند النتيجة بهدف ثان للألمان من عرضية كريم بلعربي وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك يان أوبلاك.

وفي الدقيقة 84 تعرض ناديم إيمري لاعب وسط ليفركوزن للطرد ببطاقة حمراء مباشرة بتدخل عنيف في منتصف الملعب على سانتياجو أرياس.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت البديل، سجل ألفارو موراتا هدف تقليص الفارق وهو الهدف الخامس له في آخر 5 مباريات من بينية بارتي وأودع الكرة بكل قوة في الشباك.

توقف رصيد الروخيبلانكوس عند 7 نقاط في المركز الثاني، وأصبح رصيد ليفركوزن عقب فوزه الأول 3 نقاط متساويا مع لوكومتيف موسكو الروسي، بينما تصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 10 نقاط.

النجم الأحمر × توتنام

وواصل توتنام الاستفاقة على المستوى الأوروبي والخروج من كبوة سباعية بايرن ميونيخ، إذ كرر انتصاره العريض على النجم الأحمر الصربي برباعية دون رد خارج قواعده.

المباراة السابقة انتهت بفوز الديوك اللندنية بخماسية دون مقابل، وفي الإياب فاز برباعية في بلجراد.

هدف الضيوف الأول جاء عن طريق الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 34 بعد سلسلة من التسديدات لن تجدها سوى في لعبة "FIFA" انتهت في الشباك.

وفي الشوط الثاني سجل الكوري الجنوبي سون هيونج مين هدفين في 4 دقائق، الأول له في الدقيقة 57 بتسديدة من داخل الجزاء، ومقدما اعتذار دون احتفال أمام الكاميرات.

وأضاف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 61 مستغلا عرضية داني روز مسكّنا الكرة في الشباك.

وسجل الدنماركي كريستيان إيريكسن أول أهدافه منذ الأول من سبتمبر الماضي مضيفا الرابع في الدقيقة 85 عقب 13 دقيقة من نزوله كبديل.

فوز عزز من تفوق الديوك ورفع رصيدهم إلى 7 نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر برصيد 12 نقطة والذي ضمن تأهله مسبقا.

فيما توقف رصيد النجم الأحمر عند 3 نقاط في المركز الثالث وخلفه أولمبياكوس بنقطة وحيدة.

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