ليلة الأبطال – بالفيديو.. إثارة لا تصدق في سان سيرو.. طرد برافو وكايل ووكر يحرس المرمى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 23:52

كتب : FilGoal

كايل ووكر

طرد الحكم البلغاري أليكسي كولباكوف حارس مانشستر سيتي كلاوديو برافو في مباراة فريقه ضد أتالانتا.

الإثارة تأتي من كون برافو نفسه شارك بديلا للمصاب إيديرسون مورايش، في ظل تعادل الفريقين 1-1 على ملعب سان سيرو الذي يستضيف مباريات أتالانتا في دوري الأبطال.

برافو عرقل جوسيب إليتشيتش المنفرد في الدقيقة 82، ليحتسب الحكم خطأ وطرد برافو بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

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وبالتالي، أخرج بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي رياض محرز، وأشرك كايل ووكر في محله في مركز حراسة المرمى.

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