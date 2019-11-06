يتمنى حمد إبراهيم المدرب العام لنادي المصري البورسعيدي أن تكون المجموعة الفريق في الكونفدرالية الإفريقية متوازنة، مشددا أن الهدف هو اللقب الإفريقي.

المصري تفوق على كوت دي أور بنتيجة 6-0 في مجموع المواجهتين ووضع قدمه في دور المجموعات (طالع التفاصيل).

حمد قال عن مباراة الإياب: "تشكيل مباراة العودة أمام كوت دي أور جعلنا نطمئن على مستوى بعض اللاعبين ومنهم من لم يشارك في 90 دقيقة كاملة وكان الأداء جيد لجميع المجموعة".

وعن دور المجموعات أكمل "ننتظر ما تُفسر عنه قرعة مجموعات الكونفدرالية ونتمنى أن تكون مجموعتنا متوازنة ولا ننظر لأسماء الفرق ومستعدون لأي فريق معنا في المجموعة، نتعامل مع جميع الفرق من حيث أدائها وتطبيق أسلوبنا امامها لتحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع عن هدف المصري البورسعيدي "سندخل دور المجموعات للمنافسة على اللقب الإفريقي والوصول للقب يحتاج عدة خطوات وأولى خطواتنا هي الوصول لدور الـ 8 والمهم في دور المجموعات هو حصد النقاط للتأهل للدور التالي".

وعن كيفية الاستفادة من فترة التوقف الدولي الحالية أردف "حالة الفريق الفنية والمعنوية جيدة والأفضل أننا لن نلعب مباريات بالدوري قبل انطلاق دوري مجموعات الكونفدرالية، نستغل هذه الفترة للعمل الفني والخططي بشكل مكثف مع جميع اللاعبين وكنا نود تواجد اللاعبين الدوليين معنا في هذه الفترة ولكن كل التوفيق لهم مع منتخباتهم والعودة سالمين للفريق".

وأتم "حددنا 4 مباريات ودية سنخوضها خلال فترة التوقف وستكون أيام 11 و12 و17 و18 سبتمبر الجاري واتفقنا على مواجهة الإسماعيلي يوم 12 ومصر المقاصة يوم 17 وجارى تحديد أطراف المواجهات المتبقية".

قرعة الكونفدرالية الإفريقية تقام في العاشر من نوفمبر الجاري، وتضم بيراميدز.

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