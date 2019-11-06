بالفيديو - قائمة ليس بها رونالدو.. بنزيمة يعادل ميسي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 23:24

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد - جالاتاسراي

أصبح الفرنسي كريم بنزيمة ثاني لاعب يسجل لـ 15 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا بعدما سجل في شباك جالاتا سراي التركي.

الفرنسي البالغ 31 عاما سجل الهدف الرابع للملكي في شباك الضيف التركي، ومدونا أول أهدافه الأوروبية الموسم الجاري.

قائمة سوف ينتظر البرتغالي كريستيانو رونالدو للموسم المقبل من أجل دخولها إذ سجل في 14 موسما تواليا مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

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وعادل بنزيمة رصيد ليونيل ميسي بالتسجيل خلال 15 موسما متتاليا، بالتسجيل بدءا من موسم 2005-06.

الفرنسي رفع رصيده إلى 49 هدفا بقميص ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا معادلا ألفريدو دي ستيفانو.

وهدفه رقم 61 إجماليا في دوري الأبطال مع ريال مدريد وأولمبيك ليون الفرنسي متفوقا على الهولندي رود فان نستلروي صاحب الـ 60 هدفا,

ويأتي الفرنسي خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا الحاليين.

ويحل في المركز الرابع في الترتيب العام إذ يسبقه الإسباني راؤول جونزاليس برصيد 71 هدفا.

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