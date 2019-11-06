ضربة لـ مانشستر سيتي.. إصابة إيدرسون

غادر إيدرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي مباراة فريقه أمام أتالانتا للإصابة.

إيديرسون مورايش النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

ويلعب مانشستر سيتي ضد أتالانتا في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وبين شوطي المباراة استبدل جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حارسه الأساسي وأشرك بدلا منه كلاوديو برافو.

وأعلن مانشستر سيتي أن إصابة إيدرسون غير معلومة حتى الآن وأن اللاعب سيجري فحوصات طبية ومن ثم سيتم الإعلان عن تشخيص إصابته.

وبعد دخول كلاوديو برافو الملعب تلقى هدفا بعد 4 دقائق من انطلاق الشوط الثاني من أول تسديدة على مرماه.

وينتظر مانشستر سيتي مواجهة قوية ومرتقبة ضد ليفربول يوم الأحد المقبل في قمة الدوري الإنجليزي.

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