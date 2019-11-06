بالفيديو - بعد قائم وعارضة وتشتيت من على الخط.. توتنام يسجل هدفا غريبا

من قال إن لعبة فيفا ليست واقعية؟ هذا الهدف جاء منها.

يحل توتنام اليوم الأربعاء ضيفا على ريد ستار بلجراد لملاقاته في رابع جولات دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 33 بدأت القصة، هاري كين سدد الكرة ارتطمت في القائم وعادت إلى سون هيونج مين الذي سدد وشتتها الدفاع من على خط المرمى.

وحاول ديلي آلي أن يسدد بركلة خلفية مزدوجة لكن الدفاع منعه.

عادت الكرة إلى كين الذي سدد بيسراه لتجد الكرة سون الذي سدد لتصطدم بالعارضة.

وأخيرا عادت الكرة إلى جيوفاني لو سيلسو الذي سدد في الشباك ليعلن عن هدف مثير لتوتنام.

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