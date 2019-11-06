حلم طوكيو 2020 - حوار مدرب غانا: نحن المرشحون للفوز بالبطولة في مصر

يرى إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي أن فريقه من أقوى المرشحين للفوز ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة في مصر.

ويلعب منتخب غانا في أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقامة في مصر والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

ويقع منتخب غانا في المجموعة الأولى رفقة مصر ومالي والكاميرون.

وأجرى إبراهيم تانكو حوارا مع موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ينقله لكم FilGaal.com.

** كيف ترى حظوظ فريقك في المجموعة؟

نحن في مجموعة قوية بالمقارنة بالمجموعة الثانية التي تضم نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب إفريقيا، لكن بمجرد تأهلنا فهذا يعني إننا أحد أفضل المنتخبات في القارة وعلينا أن نواجه الأفضل لتحقيق هدفنا وخطف بطاقة من الثلاث بطاقات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

** بالحديث عن الأولمبياد، غانا لم تنجح في التأهل منذ ٢٠٠٤ هل يضع هذا الأمر مزيد من الضغوط عليك كمدرب لكسر هذا النحس؟

هذا الضغط متواجد في كل مكان، وخصوصا أن منتخبنا لم ينجح في الفوز بكأس أمم إفريقيا منذ فترة طويلة، توقعات الغانيين كبيرة لكن دون ضغوطات على الجهاز الفني أو اللاعبين.

وعلينا ألا ننسى إننا لك نكن مرشحين للتأهل إلى البطولة الحالية بعد مباراة الذهاب في التصفيات ضد الجزائر، لكننا نجحنا في كسب تعاطف كل الغانيين بعد مباراة العودة وخطف بطاقة التأهل بتلك الطريقة، وأصبحوا الآن مؤمنين بقدرتنا على انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة إلى طوكيو.

** القرعة وضعتك في مواجهة مصر أصحاب الضيافة ومالي والكاميرون، كيف ترى حظوظ فريقك أمام تلك المنتخبات؟

منتخبات المجموعة جيدة، شاهدت لهم العديد من المباريات وتابعت بعض الوديات التي خاضوها استعدادا للبطولة، ونحن كجهاز فني نرى إننا نمتلك مجموعة لاعبين قادرين على مواجهة أي فريق، ونحن ننافس في بطولة وسنركز على كل مباراة في حينها.

** ما هو هدفك في تلك البطولة؟

هدفي الأساسي هو إحدى البطاقات المؤهلة للأولمبياد، والتتويج باللقب هو بالتأكيد هدف كل المنتخبات الثمانية ونحن كذلك لكن إذا فشلنا في ذلك فسيكون علينا ان نؤمِّن بطاقة الأولمبياد بأي ثمن، ونحن لازلنا في مرحلة التحضير لتحقيق هذا الإنجاز وحتى نبلغ طبك الهدف سنفعل كل ما في وسعنا.

هل أنت راضٍ عن استعدادات الفريق للبطولة؟

نعم! لم نخض أي مباريات ودية دولية لكن النتائج التي حققناها أمام الأندية المحلية منحتنا الثقة في الفريق وشخصيته أمام المنافسين، وأثق إننا سنذهب بعيدا في تلك البطولة وإسعاد الغانيين بالتأهل إلى الأولمبياد.

** هل لديك ما ترغب في إضافته بالختام؟

أقول للشعب الغاني عليكم إلا تفقدوا الثقة في هذا الفريق وعليكم إن تستمروا في دعمنا أيا كانت النتائج، فنحن كجهاز فني ولاعبين نفعل كل ما في وسعنا لإسعادكم خلال تلك البطولة، وكل ما نحتاجه الآن هو دعمكم ودعواتكم ونحن نعدكم بتقديم كل ما لدينا من أجلكم.

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