بالفيديو - رامسي يخطف هدف رونالدو.. ويوفنتوس يعود بفوز قاتل من موسكو

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 21:52

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - آرون رامسي - يوفنتوس

في الأنفاس الأخيرة خطف يوفنتوس فوزا قاتلا أمام لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

هدف البرازيلي دوجلاس كوستا قاد السيدة العجوز للفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع على الأراضي الروسية.

لم يسجل كريستيانو رونالدو منذ انضمامه إلى يوفنتوس أي هدف من ركلة حرة مباشرة، سدد 29 وفشل في إيداع أي كرة في الشباك.

أخبار متعلقة

انتهت ليلة الأبطال - لوكوموتيف (1)-(2) يوفنتوس.. بايرن (2)-(0) أولمبياكوس بالفيديو - دي ليخت يُبقي على الصدارة.. يوفنتوس يخرج فائزا من دربي تورينو بالفيديو - لا هدايا اليوم لـ يوفنتوس.. إنتر يقتل بولونيا بسلاح لوكاكو تقرير إيطالي: رحلة يوفنتوس إلى لندن استهدفت متابعة 4 لاعبين بينهم صلاح

وعندما حانت اللحظة المناسبة، خطف الويلزي آرون رامسي اللقطة من البرتغالي على بُعد سنتيمترات قليلة من دخول الكرة الشباك.

البرتغالي البالغ 34 عاما قاد هجوم يوفنتوس في مباراته رقم 174 معادلا الإيطالي باولو مالديني كثاني أكثر لاعب يخوض مباريات في دوري أبطال أوروبا، مجاورا الأرجنتيني جونزالو إيجواين.

وصف المباراة

خطأ على يسار منطقة الجزاء نفذها رونالدو بنجاح، وفشل جيلريمي حارس الفريق الروسي في التصدي لها لتمر من بين أقدامه وقبل أن تسكن الشباك وضع آرون رامسي قدمه وأكد الهدف وهي على خطأ المرمى.

هدف فرح به جميع لاعبي يوفنتوس ومعهم رونالدو الذي شعر للحظات بسوء الحظ بعدما كان قريبا من إنهاء رقمه السلبي في الركلات الثابتة.

هدف يحمل الرقم 300 للسيدة العجوز في دوري الأبطال ليصبح الفريق الخامس الذي يصل إلى هذا الإنجاز.

الروسي أليكسي ميرانتشوك مثلما سجل في الذهاب نجح في تكرار الأمر في الإياب مستفيدا من الكرة المرتدة من القائم وأودع الكرة في شباك البولندي فوتشينك تشيزني في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 34 كاد إيجواين أن يسجل هدف التقدم للضيوف لكن كرته تصدى لها الحارس من انفراد استفاد منه الأرجنتيني من بينية سامي خضيرة.

وبعد بداية الشوط الثاني بأربع دقائق نفذ لوكوموتيف موسكو ركلة ركنية بسلسلة من التمريرات القصيرة انتهت بعرضية إلى حدود منطقة الجزاء استقبلها ديميتري بارينوف بترويض جيد للكرة وسددها بمقصية قوية مرت بعيدة عن مرمى تشيزني.

في الدقيقة 77 محاولة من جريجوري كريتشوفياك تصدى لها مواطنه تشيزني، وصلت إلى البرتغالي جواو ماريو الذي سدد الكرة قوية، لتجد الكرة ليوناردو بونوتشي منقذا شباك فريقه من على خطأ المرمى.

تغييرات ماوريسيو ساري الهجومية في الشوط الثاني بنزول رودريجيو بنتانكور ودوجلاس كوستا بدلا من آرون رامسي وسامي خضيرة في الدقيقتين 64 و69.

وتغيير شكل يوفنتوس خططيا من 4-3-1-2 إلى 4-3-3، وقبل 10 دقائق من نهاية اللقاء شارك باولو ديبالا بدلا كريستيانو رونالدو الذي ظهر غاضبا أثناء خروجه.

انتهت بهدف قاتل من توقيع دوجلاس كوستا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

فوز قاد يوفنتوس لصدارة الترتيب برصيد 10 نقاط بينما توقف رصيد لوكوموتيف موسكو عند 3 نقاط.

اقرأ أيضا

حوار - معلول: لن أرحل عن الأهلي إلا من "الباب الكبير"

حكاية كريم طارق: قضيت حياتي في السعودية.. وفضلت إنبي على الزمالك

أنا ملك النص (5) – فاروق جعفر يرد على التمثيل للحصول على ركلات جزاء.. وسر لقب أغنى رجل في العالم

حلم طوكيو 2020 -الكاميرون.. لسماع زئير الأسود

حلم طوكيو 2020 – عمار حمدي لـ في الجول: شوقي غريب مثل والدنا.. ومركزي لا يهمني

ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا يوفنتوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

ساري عن خروج رونالدو: ليس في أفضل حالاته تلك الفترة 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رودريجو بعد الهاتريك: توقعت تسجيل هدف واحد.. وأريد صناعة التاريخ في مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
حلم طوكيو 2020 - صلاح محسن: المنتخب الأوليمبي لا يخاف أحدا في كأس الأمم ساعة | منتخب مصر
عماد السيد: مباراة الأهلي ليست سبب رحيلي عن الزمالك ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - أتالانتا يحرج سيتي ويؤجل تأهله.. إثارة كبيرة بين شاختار ودينامو زغرب ساعة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو - خسارة أتلتيكو مدريد تقود يوفنتوس لضمان التأهل.. وتوتنام يواصل الاستفاقة برباعية في بلجراد ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد 2 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 3 مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح 4 رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف

قد ينال إعجابك