خاص الإسماعيلي يشرح أسباب الخسارة الودية الثانية أمام نادي مصر

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 21:09

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الجزيرة

قال صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي إن هناك عدة أسباب وراء هزيمة فريقه أمام فريق مصر وديا.

الإسماعيلي خسر بهدفين نظيفين، وهي الهزيمة الثانية الوديه خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد خسارته من الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف.

وتابع المنياوي لـFilGoal.com "هناك فرق تلعب أمامنا بمنتهى العنف رغبة منها في فرض الخوف على لاعبين والخروج بنتيجة في صالحهم وهذا ما حدث معنا خلال ودية اليوم".

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وأكمل "الجهاز الفني للفريق دفع بمعظم اللاعبين المتاحين في ظل غياب سبعة من القوام الأساسي وذلك رغبة في اكتساب الجميع حساسية المباريات".

وأوضح مدير الكرة بالدراويش "الفريق يؤدي مباريات ودية وهو يخوض تدريبات قوية مما قد سيساهم في لعب بعض اللاعبين وهم في حالة إجهاد".

ويرى المنياوي "النتائج قد لا تكون مهمة فى مثل هذه اللقاءات لكن المهم التجربة الخططية واللعب بأكثر من طريقة تساهم في تحقيق الفوز فى المباريات الرسمية وهو الأهم".

وحددت لجنة المسابقات في وقت سابق يوم 30 نوفمبر المقبل لمواجهة الإسماعيلي والاتحاد، فيما يواجه الدراويش طنطا يوم 3 ديسمبر.

وكان الإسماعيلي قد فاز بنتيجة 2-0 ضد الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية.

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