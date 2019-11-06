تشكيل باريس سان جيرمان - إيكاردي بدلا من كافاني أمام كلوب بروج

حل الأرجنتيني ماورو إيكاردي أساسيا في تشكيل باريس سان جيرمان أمام كلوب بروج.

الفريق الباريسي يستقبل نظيره البلجيكي على ملعب حديقة الأمراء في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وإدينسون كافاني جلس على مقاعد البدلاء، ليجاور إيكاردي كلا من كيليان مبابي وأنخيل دي ماريا.

وجاء التشكيل كالآتي.

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: كولين داجبا، تياجو سيلفا، بيرسنيل كيمبيمبي، خوان بيرنات.

الوسط: ماركو فيراتي، ماركينيوس، إدريسا جاي.

الهجوم: كيليان مبابي، ماورو إيكاردي، أنخيل دي ماريا.

ويتصدر بي إس جي المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة فيما يتواجد بروج في المركز الثالث بنقطتين.

ويحتاج رجال المدرب توماس توخيل للفوز من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16 رسميا.

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