تشكيل ريال مدريد - هازارد يقود الهجوم أمام جالاتا سراي

يقود إدين هازارد نجم ريال مدريد هجوم فريقه أمام جالاتا سراي التركي في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط خلف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويلعب ريال مدريد ضد جالاتا سراي في ملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

وكان ريال مدريد فاز عل جالاتا سراي في المباراة السابقة 1-صفر في تركيا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال – سيرجيو راموس – رافاييل فاران – مارسيلو.

الوسط: كاسيميرو – توني كروس – فالفيردي.

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – إدين هازارد.