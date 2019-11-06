تشكيل ريال مدريد - هازارد يقود الهجوم أمام جالاتا سراي
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 20:54
كتب : FilGoal
يقود إدين هازارد نجم ريال مدريد هجوم فريقه أمام جالاتا سراي التركي في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.
إدين هازارد
النادي : ريال مدريد
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط خلف باريس سان جيرمان الفرنسي.
ويلعب ريال مدريد ضد جالاتا سراي في ملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.
وكان ريال مدريد فاز عل جالاتا سراي في المباراة السابقة 1-صفر في تركيا.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
المرمى: كورتوا.
الدفاع: داني كارفاخال – سيرجيو راموس – رافاييل فاران – مارسيلو.
الوسط: كاسيميرو – توني كروس – فالفيردي.
الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – إدين هازارد.
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