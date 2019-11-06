تشكيل ريال مدريد - هازارد يقود الهجوم أمام جالاتا سراي

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 20:54

كتب : FilGoal

إيدن هازارد - ريال مدريد

يقود إدين هازارد نجم ريال مدريد هجوم فريقه أمام جالاتا سراي التركي في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط خلف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويلعب ريال مدريد ضد جالاتا سراي في ملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

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وكان ريال مدريد فاز عل جالاتا سراي في المباراة السابقة 1-صفر في تركيا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال – سيرجيو راموس – رافاييل فاران – مارسيلو.

الوسط: كاسيميرو – توني كروس – فالفيردي.

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – إدين هازارد.

ريال مدريد هازارد دوري أبطال أوروبا

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