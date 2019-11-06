تشكيل مانشستر سيتي - بيرناردو في الوسط ومحرز في الهجوم أمام أتالانتا

حل الجزائري رياض محرز أساسيا في تشكيل مانشستر سيتي أمام أتلانتا الإيطالي.

الفريق السماوي يحل ضيفا على أتالانتا في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

والمدرب بيب جوارديولا اعتمد على البرتغالي جواو كانسيلو في مركز الظهير الأيمن، فيما يلعب بيرناردو سيلفا في خط الوسط.

وفي الهجوم تواجد الثلاثي رياض محرز ورحيم سترلينج وجابرييل جيسوس، فيما يجلس سيرخيو أجويرو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل السماوي كالآتي.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

الدفاع: جواو كانسيلو، نيكولاس أوتاميندي، فيرناندينيو، بينجامين ميندي.

الوسط: إلكاي جوندوجان، كيفن دي بروين، بيرناردو سيلفا.

الهجوم: رياض محرز، جابرييل جيسوس، رحيم سترلينج.

📋 Here's how we line-up tonight in Italy! XI | Ederson, Cancelo, Fernandinho (C), Otamendi, Mendy, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Sterling, G Jesus. SUBS | Bravo, Walker, Stones, Aguero, Angelino, E Garcia, Doyle. 🔵 #UCL #ManCity pic.twitter.com/V4cyFm3Mpt — Manchester City (@ManCity) November 6, 2019

ويحتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، فيما يقبع الفريق الإيطالي الذي يشارك في ذات الأذنين للمرة الأولى في المركز الأخير بلا نقاط.

ويأمل السماوي في تكرار الانتصار الذي تحقق الجولة الماضية بخمسة أهداف لهدف.

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