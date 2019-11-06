عقب عرض خدماته على ميلان ومانشستر يونايتد.. هوندا إلى فيتسيه آرنهم

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 18:33

كتب : FilGoal

كيسوكي هوندا - فيتسيه آرنهم

بعدما حاول الياباني كيسوكي هوندا الانضمام لصفوف ميلان الإيطالي أو مانشستر يونايتد عقب عرض خدماته على الفريقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقع على عقود انتقاله لصفوف فيتسيه آرنهم الهولندي.

كيسوكي هوندا

النادي : باتشوكا

فيتيس

الياباني البالغ 33 عاما وقع على عقد حتى نهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر، بعد مسيرة رفقة أندية فينلو الهولندي وسسكا موسكو الروسي وميلان الإيطالي ثم باتشوكا المكسيكي وملبورن فيكتوري الأسترالي.

الياباني كان قد نشر تغريدتين على موقع التواصل الاجتماعي يطلب فيها العودة لميلان مساعدته في الخروج من أزمته على مستوى النتائج ومن ثم مانشستر يونايتد (طالع التفاصيل).

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هوندا قال لموقع النادي الهولندي الرسمي "مرت فترة منذ خضت مباراة في هولندا، وآمل أن تتذكرني الجماهير الهولندية، على أيه حال سأقدم كل ما لدي لإبهاركم في الملعب".

وأضاف "أريد أن أثبت أهميتي للفريق وأتشوق للظهور في الملعب وأمام الجماهير، من الرائع أن أرتدى اللون الأصفر مرة أخرى عقب فينلو".

هوندا يعمل مديرا فنيا حاليا لمنتخب كامبوديا وسوف ينضم للفريق بشكل رسمي عقب نهاية التوقف الدولي الجاري.

ويحتل فيتيسه المركز الـ 6 في الدوري الهولندي برصيد 23 نقطة بفارق 9 نقاط عن أياكس متصدر جدول الترتيب.

كمدرب خاض 16 مباراة مع منتخب كامبوديا وحقق الفوز في 4 مباريات فقط وخسر 10.

وتلقى هوندا الخسارة من إيران بنتيجة 14-0 في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويلتقي هوندا مع كامبوديا في التوقف الدولي المقبل مع منتخبي مانغوليا وهونج كونج.

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