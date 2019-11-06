وصف مصطفى مشعل لاعب سلة الزمالك مراوغة إيهاب أمين لاعب سلة الأهلي، والتي تسببت في مشادة كبرى بين الفريقين بأنها "بعيدة عن الاحترافية، وستتسبب في احتقان شديد سيؤثر على مواجهات الفريقين".

وقال مشعل لـFilGoal.com: "ما حدث من إيهاب امين بعيد عن الاحترافية، هذه اللقطات يمكن أن تكون عادية لو حدثت أثناء اللعب لكن توقيتها يمثل استفزاز ومحاولة استهزاء بالخصم وهو أمر لا يقبله أحد".

وأردف "إبراهيم الجمال أخطأ في البداية عندما رفض تسجيل ثنائية، وخرج بالكرة لتسجيل ثلاثية ومن عنده بدأت الأزمة".

وشدد "لم أنفعل ضده لعدم رغبتي في النزول إلى هذا المستوى، إيهاب أراد أن يحصل على (الشو) لكنه تسبب في احتقان شديد سوف يؤثر على مباريات الفريقين لاحقا".

وأكمل "تلقيت اتصالات من اللاعبين الكبار بالأهلي خاصة رامي جنيدي لتطييب خاطري والاعتذار لي وهذه أخلاق الكبار فعلا".

واستدرك مشعل "كنت لاعبا في الأهلي وقدمت كل ما لدي وتم الاستغناء عني فبحثت عن المكان الأفضل وانتقلت للزمالك وقدمت معه أفضل ما لدي أيضا، طوال المباراة لم يصدر عني أي إشارة أو استفزاز للأهلي".

غضب شديد من لاعبي نادي الزمالك بعد حركة مهارية من لاعب الأهلي ومشادات في الملعب pic.twitter.com/8sidzwFDGE — dmc sports (@DMCSports) November 5, 2019

وهنا سأل FilGoal.com مشعل، هل ستصافح إيهاب أمين لو قابلته يوما؟ ليرد "هذا يتوقف على ما سيقوم به، لو اعتذر عما قام به فلا مشكلة لكن للأسف ما علمته أنه حتى الآن لا يشعر بأنه قام بتصرف غير موفق".

وتغلب الأهلي على الزمالك 92-80في ثمن نهائي كأس مصر لكرة السلة، في مباراة حماسية شابتها الكثير من الاعتراضات، ومشادة كبرى في نهايتها في صالة عبد الله الفيصل بالنادي الأحمر.

وشهدت نهاية المباراة مشادة كبرى واشتباكات بالأيدي اندلعت بعد مراوغة أمين للاعب الزمالك مصطفى مشعل، بعد نهاية المباراة.

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