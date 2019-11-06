اختبار طبي لدونجا وإصابات الإسماعيلي تعود للتدريبات الأسبوع المقبل

قرر الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي خضوع محمود عبد العاطي "دونجا" لاختبار طبي يوم السبت لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية من عدمه.

ويعاني دونجا من شد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية لم يستكمل بسببه لقاء حرس الحدود في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وتضم قائمة اللاعبين المصابين في الإسماعيلي محمد حمدي زكي ومحمد بيومي وأسامة إبراهيم وجميعهم يعانون من إصابات عضلية.

وأشار الموقع الرسمي للإسماعيلي أن عودة المصابين قد تبدأ من الأسبوع المقبل.

وكان الإسماعيلي قد خسر بنتيجة 1-0 من حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الرابعة يوم 18 أكتوبر الماضي، قبل توقف مسابقة الدوري لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 6 نقاط من 4 مواجهات خاضها حتى الآن.

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