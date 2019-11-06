يوم تغير تاريخ مانشستر يونايتد.. أليكس فيرجسون مدربا للفريق

6 نوفمبر من كل عام هي ذكرى يحتفل بها كل مشجع لمانشستر يونايتد، لماذا؟ لأنه اليوم الذي شهد إقالة رون أتكينسون من تدريب الفريق وتعيين سير أليكس فيرجسون.

"منذ ما يقرب من ثلاثة عقود قبل هذه اللحظة التي أكتب فيها تلك الكلمات، سرت في ذلك النفق نحو الملعب لأول مرة، شعرت بتوتر شديد كنت مكشوفا، لوحت بيدي للجماهير أثناء تقديمي كمدرب مانشستر يونايتد الجديد". سير أليكس فيرجسون في سيرته الذاتية.

لحظة غيرت تاريخ مانشستر يونايتد للأبد، ربما كان لسير مات باسبي فضلا كبيرا في تاريخ العملاق الإنجليزي، لكن سير أليكس فيرجسون؟ تلك قصة أسطورية كتب فصولها الاسكتلندي يوما بعد يوم.

كتب العديد من التواريخ وليس تاريخا واحدا واكتشف الكثير من المواهب.

شعار مستعمرة فيرجسون في اسكتلندا يقول: "ستصبح أفضل بعد عدد من الصعاب".

وإن كان سير أليكس فيرجسون يتسم بالعديد من الصفات الحميدة، فتفاؤله كان أفضل مساعد له في 39 عاما من التدريب.

استيقظ يا يونايتد حان وقت العمل

نعلم جيدا أن مات باسبي بنى فريقا نجح في تخطي كارثة ميونيخ، وحقق لقب الدوري عامي 1965 و1967، ثم لقب دوري أبطال أوروبا.

وفي عام 1969 استقال باسبي وتولى المهمة ويلف ماكجينيس مدرب الفريق الرديف ولاعب يونايتد السابق.

كانت تلك بداية لحظات الانهيار في مانشستر يونايتد، المركز الثامن في 1969-70 ثم في الموسم التالي عاد باسبي في مهمة مؤقتة وتمت إعادة ماكجينيس إلى منصبه السابق كمدرب للفريق الرديف.

وفي صيف 1971 تم تعيين فرانك أوفاريل كمدرب لكنه لم يستمر أكثر من 18 شهرا، ليتولى تومي دوكرتي مهمة تدريب الفريق وينقذه من الهبوط.

عانى يونايتد كثيرا في تلك السنوات، حتى في فترة دايف سيكستون ومع الصفقات الكبيرة في ذلك الوقت فشل في تحقيق لقب الدوري. عُين رون أتكينسون الذي فاز بلقب كأس الاتحاد مرتين، لكنه لم يحقق الدوري وعاد الفريق للصراع مرة أخرى مع الهبوط.

نجاح فيرجسون الساحق مع أبردين كان يعني أنه وبكل وضوح سيتجه للتدريب إلى إنجلترا ويبدأ قصة ما هناك.

لكن كيف تم الأمر؟

مارتن إدواردز رئيس النادي في ذلك الوقت كان يرغب بشدة في التحدث معه، لكنه لم يكن بإمكانه أبدا التواصل مع أبردين عبر الهاتف وطلب التحدث مع فيرجسون.

"أحد أعضاء مجلس الإدارة اقترح الحصول على الهاتف والتحدث بلكنة اسكلتندية، وقال إنه يعمل كوكيل يطلب جوردون ستراتشان".

"بمجرد ما كنت قادرا على التحدث مع فيرجسون، قلت له إن الأمر يستحق ذلك الحديث، ومنحنا وقتها الشعور الصحيح، لذا اتفقنا على الاجتماع في تلك الليلة، كان ذلك قبل إقالة رون أتكينسون".

لم تمتلك إدارة مانشستر يونايتد في ذلك الوقت قائمة قصيرة بأسماء المدربين المرشحين، وكانت هناك خطة بأن يجلب ستراتشان للعب لمانشستر يونايتد ومنح أبردين أموالا كثيرة في المقابل يتولى فيرجسون المهمة.

واجه يونايتد مشكلة كبيرة في اتفاق ستراتشان مع نادي كولن، وبالتالي سيكون الأمر صعبا، تحرك فيرجسون سريعا وتفاوض مع اللاعب بنفسه وحاول منح الكثير من الأموال لفريقه المحبب إلى قلبه أبردين.

تعاون فيرجسون كثيرا، كان حريصا على الحصول على مهمة تدريب مانشستر يونايتد، وإدارة النادي لاحظت نجاحه المحلي والأوروبي مع أبردين وأرادت بشدة أن يصبح مدربا لها.

"قدنا الطوال الليل إلى اسكتلندا لم نرغب في الانتظار كثيرا، كنا نرغب في التأكد من أن كل شيء على ما يرام قبل أن أتحرك في اليوم التالي بشكل رسمي".

آخر شيء كان يريده يونايتد هو إقالة أتكينسون وعدم وجود مدرب ليخلفه.

أهلا بك في أولد ترافورد

الاجتماع الأول مع مارتن إدواردز شهد مفاجأة، فيرجسون قام ببحثه الكامل عن وضع الفريق وكان يعرف كل كبيرة وصغيرة عن عادات اللاعبين.

"لست سعيدا بهذه الأمور، الكثير من اللاعبين يعاقرون الخمور، والحالة البدنية للفريق سيئة للغاية، أرغب في سلطة كاملة والصبر لتحقيق النتائج المرجوة".

"أسمع الكثير من الأشياء والشائعات حول مانشستر يونايتد، الفريق مكشوف كليا للإعلام، لا أريد ذلك، ما أسمعه غير محترف".

كل تلك التغييرات كانت صعبة للغاية نظرا لأن أبرز نجوم الفريق مثل بريان روبسون وبول ماكجراث ونورمان وايتسايد جميعهم يعاقرون الخمور ويتصرفون كيفما شاءوا. أراد كذلك أن يضبط لاعبيه ويجعلهم ملتزمين.

وافق مارتن إدواردز ومجلس إدارة يونايتد على منح فيرجسون كافة الضمانات المطلوبة، وبذلك بدت الإدارة سعيدة للغاية بإقالة أتكينسون – الذي كان محبوب من الجماهير بسبب أسلوبه الهجومي – وتعيين فيرجسون، عكس الإعلام.

أصبح الأمر بمثابة نكتة رائجة بخصوص إقالة أتكينسون، لكن إدارة يونايتد وجدت أن مدرب الفريق كان يتابع كأس العالم طيلة الصيف ولم يكن مع الفريق كما يجب.

"الآن نقطع البث في برنامجنا لنعلن عن بداية فصل جديد في مانشستر يونايتد، إقالة رون أتكينسون من منصبه". بي بي سي.

الاهتمام كان كبيرا للغاية برحيل أتكينسون عن تعيين فيرجسون، بل وتم وصفه بأنه أنجح مدرب تولى تدريب الفريق منذ مات باسبي.

وتقديم أليكس فيرجسون بـ: "المدرب الجديد الذي فاز بـ10 ألقاب في 8 أعوام ونصف".

قال أتكينسون بعد رحيله مباشرة: "تم جرح كبريائي، إنها أول مرة أكون بلا وظيفة منذ إنهائي الدراسة، هل أعود لتدريب الفريق؟ لا أحد يعلم".

وواصل "الجماهير كانت محبطة وأتفهم ذلك، سأقول ذلك الآن مارتن إدواردز لم يضعني تحت أي ضغط".

فيما تحدث مارتن إدواردز في نفس اليوم صباحا لشبكة "بي بي سي": "كان هناك ضغطا كبيرا لكي نقوم بتغيير المدرب".

وأكمل "أعتقد أننا كنا عادلين في قرارنا، وأخيرا شعرنا أننا بحاجة للتغيير".

كل الأسئلة كانت نحو رون أتكينسون والضرر الذي تعرض له، أما المدرب الجديد فلننتظر ونرى ما سيحدث.

مراسل بي بي سي: قمت باتخاذ قرار غريب وتعيين شخصية غريبة ومختلفة للغاية بدلا منه.

إدواردز: قمنا بذلك، أنت لا تختار المدربين حسب شخصياتهم لكن إن كانوا سيقومون بعملهم في الملعب، وأرقام وسجل فيرجسون يتحدثون عنه، أعتقد أنه فائز وبإمكانه أن يثبت ذلك هنا.

التدريب الأول

سرعان ما انضم فيرجسون عقب الحديث مع الصحفيين إلى تدريبات فريقه، وكان يشترك ويلعب معهم الكرة في أول تدريب له معهم بعدما تعرف عليهم.

"كنت متشوقا للغاية، إنه أمر غريب لكن أول اجتماع لي معهم، كان أمرا غريبا، أبردين ناد كبير لكن هذا مانشستر يونايتد لم أتوقع ذلك أبدا".

"هل جاءت عروض لي ورفضتها؟ نعم الأندية الجيدة طلبتني، لكنني لم أفكر أبدا في الرحيل عن أبردين، الكثير من الأشخاص حول بريطانيا يحلمون بمانشستر يونايتد، في هذا النادي تلاحظ حجم المسؤولية وتلك فرصة خطيرة".

"أشعر بتعاطف كبير مع رون أتكينسون".

أعد فيرجسون بعد ذلك في نفس اليوم قائمة ضمت التالي: الكثير من الإصابات، الأداء السيء، ثقافة الفريق في تحقيق مراكز متقدمة فقط وليس البطولات، إسراف اللاعبين في شرب الخمر، انعدام اللياقة البدنية.

رسالة فيرجسون كانت واضحة للجميع خصوصا من تبقى منهم وبالتحديد برايان روبسون، كان هناك مدرب جديد لا يقبل أبدا بتلك المشاكل وتلك التصرفات لا يرغب في تحديد أسلوب لعب لكنه خلق حالة من الانضباط.

انتهى اليوم وبدأ العمل

مع اقتراب اليوم من نهايته كان فيرجسون قد زار كل ما يخص النادي، وعلم أنه لا يمتلك بنية شباب ففكر في وضع نظام كشافين، لكن الأمر كان سيتطلب منه دراسة أولا، لذا أرجأ ذلك العمل، وفضل أن يختتم يومه بتصريح صحفي آخر.

وأعلن أنه سيطبق سياسة "صفر تفاهم" مع أي شخص يكسر القواعد التي سيضعها، أيا كان حجم نجومية اللاعب فلا قيمة لذلك أمام القواعد والنظام الذي وضعه المدرب الأسكتلندي.

"لم ألعب طيلة مسيرتي حتى الآن سوى من أجل الفوز والفوز فقط، وهكذا سنلعب".

"أن نمتلك لاعبين كبار ونجوم ونمثل فريقا بحجم مانشستر يونايتد أمر، وأن نثبت أننا كذلك بالعمل أمر آخر".

منذ ذلك اليوم بدأ فيرجسون في بناء مجموعة من اللاعبين البريطانيين الموهوبين المتعطشين بشدة للنجاح.

المقاييس الكبرى وقتها كان نجاح سير مات باسبي، لكن فيما بعد اكتسب أليكس فيرجسون أولا احترام الجميع وثانيا لقب سير وثالثا كتب تاريخا قد لا يتمكن مدرب في تاريخ الشياطين الحمر من تكرار ما قام به.

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