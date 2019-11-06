لاعب أياكس محبطا: الأمور كانت جيدة حتى سرق شخص كل شيء

من 4-1 إلى 4-4، 3 نقاط ثمينة وانتصار غال كاد يخرج به أياكس من ملعب ستامفورد بريدج قبل أن تنقلب الأمور رأسا على عقب بطرد لاعبي الفريق خلال دقيقتين.

قرارات الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي رآها الهولنديون قاسية جدا، يظنوها حرمتهم انتصارا بدا في المتناول قبل نهاية المباراة بنصف ساعة.

حتى الدقيقة 63 كان الضيوف متقدمين بفارق 3 أهداف، قبل أن ينجح الإنجليز في إدراك التعادل بطريقة مثيرة مستغلين استكمال أياكس المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد دالي بليند وجويل فالتمان في الدقيقتين 68 و69.

وانفجر دوشان تاديتش لاعب أياكس بعد المباراة قائلا:"كنا أفضل كثيرا، يجب علينا فقط التحدث عما فعلناه لأننا تقدمنا 4-1 وكل شيء كان جيدا ثم شخص واحد سرق منا كل شيء. إحباط شديد، كان خطأً ضد بليند، ثم بطاقة صفراء ثانية غير مستحقة للأخير، ثم بطاقة صفراء ثانية غير مستحقة لفالتمان، ثم ركلة جزاء غير صحيحة".

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وواصل الصربي في حديثه لصحفيين "لم أر في حياتي عقوبة ثلاثية، أبدا. كل شيء بدأ بخطأ ضد بليند، عرقله كريستيان بوليسيتش في اعتقادي. لا أحب الأعذار، لا أحب الحديث عن الآخرين".

ومن جانبه، كان إريك تين هاج مدرب أياكس أهدأ كثيرا من لاعبه أثناء الحديث عن المباراة الاستثنائية التي شهدت 8 أهداف.

فقال في مؤتمر صحفي:"غاضب، هل أنا غاضب؟ محبط بالأحرى بسبب النتيجة، لكني فخور أيضا بما قدمناه، بـ11 لاعبا وأيضا بتسعة لاعبين. هذه كرة القدم، عليك تقبل الأمر مهما كان صعبا. الشيء الإيجابي من المباراة هو الأداء العظيم الذي قدمناه. لكن قرارات الحكم وVAR لا يمكن الرجوع فيها. عوقبنا بقسوة الليلة".

وأتم بطل الدوري والكأس المحليين في الموسم الماضي "لازلنا على قمة المجموعة. صعب جدا تقبل هذه النتيجة، لكن علينا المضي قدم. سعيد بتطور الفريق".

التعادل المثير زاد لهيب المجموعة الثامنة في البطولة، يتساوى أياكس وتشيلسي وفالنسيا، جمع كل منهم 7 نقاط ويتذيل الترتيب ليل الفرنسي بنقطة يتيمة.

ثلاثة أندية تتصارع على مقعدين في الدور ثمن النهائي.

يحل أياكس في الجولة المقبلة ضيفا على ليل، ثم يستضيف فالنسيا في الجولة السادسة.

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