تعرف على تقييم صلاح أمام جينك من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 10:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - سالزبورج

لم يقدم محمد صلاح نجم ليفربول أفضل مبارياته أمام جينك بدوري أبطال أوروبا لكنه صنع هدفا، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وصنع صلاح هدف الفوز لزميله أليكس تشامبرلين ليفوز ليفربول بنتيجة 2-1 على ملعب أنفيلد ضمن رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وهو الفوز الثالث في البطولة التي يحمل لقبها.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام جينك حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.6 درجة من عشرة.

أما الأفضل في اللقاء فكان تشامبرلين الذي سجل هدف الفوز بـ7.9 درجة كمتوسط تقييم.

بتلك النتيجة وصل ليفربول للنقطة التاسعة واحتل المركز الأول في المجموعة الخامسة بفارق نقطة عن وصيفه نابولي.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 8 أهداف، 5 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري الأبطال.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد.

الريدز في الصدارة بفارق 6 نقاط عن سيتي.

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