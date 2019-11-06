أوين: صلاح تغير.. بات مهووسا بالتسجيل ولن يمرر أبدا أمام المرمى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 10:22

كتب : نادر عيد

محمد صلاح - ليفربول - نورويتش سيتي

لم يرغب نجم إنجلترا السابق وصف حديثه بنقد موجه إلى أيقونة ليفربول، لكنه يرى أداء محمد صلاح تغير بعدما بات ضمن نخبة لاعبي العالم وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

نجم مصر الذي تربع على قمة هدافي البطولة في آخر موسمين ونال جائزة أفضل لاعب إفريقي في آخر عامين، سجل 8 أهداف في 16 مباراة شارك بها في الموسم الحالي وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

إحدى هذه التمريرات مهدت انتصار ليفربول يوم الثلاثاء على ضيفه جينك البلجيكي بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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وعلق مايكل أوين نجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق على أداء صلاح بالقول:"أسلوبه تغير على ما كان عليه منذ 5 سنوات، بمشاهدته، كان يتجاوز اللاعبين في طرف الملعب ويهيئ الكرات لزملائه. أرسل تمريرة حاسمة الليلة، لكنه في الوقت الراهن يبدو لي جائعا للأهداف، لدرجة أنه أصبح مهووسا بها".

وواصل أوين في تحليله لمباراة ليفربول وجينك عبر قناة BT Sport "لم يكن كذلك. فاز بأحذية ذهبية، بات اللاعب الأهم، وكأنه يشعر بضغط على كاهله ليسجل طوال الوقت. هكذا أراه بمتابعته باستمرار. لا أظنه أبدا يمرر أمام المرمى، وكأن تفكيرا واحدا يسيطر عليه في هذا الموقف".

ورفض أوين وصف كلامه بالنقد الموجه لصلاح قائلا:"لا يوجد خطأ فيما يفعل، لا أنتقده بكل تأكيد، فقط يثير اهتمامي كيف تغير عبر السنوات ليصبح جائعا من أجل تسجيل الأهداف. لم يكن كذلك منذ 5 سنوات، والآن تشاهده وتقول: يا للروعة، بات متخصصا في تسجيل الأهداف".

في وقت سابق من الموسم، وبسبب أن صلاح لم يمرر الكرة حين انفرد وساديو ماني بمرمى بيرنلي وسدد بلا إتقان ليفقد فرصة التسجيل، انفجر الأخير أثناء خروجه من الملعب غاضبا من تصرف صلاح.

ودافع يورجن كلوب مدرب ليفربول عن صلاح قائلا إنه لم يقصد عدم تمرير الكرة إلى ماني.

ويحاول صلاح الحفاظ على معدله التسجيلي في الدوري الإنجليزي أملا في اعتلاء ترتيب الهدافين للموسم الثالث على التوالي.

وأن يساعد بأهدافه ليفربول ليواصل الفريق تصدره لبطولة الدوري.

ويحتل ليفربول قمة الترتيب بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب، الناديان يلتقيان يوم الأحد في قمة مرتقبة على ملعب أنفيلد رود.

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