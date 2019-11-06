كلوب ساخرا: سألنا أستون فيلا عن إمكانية مواجهتهم في قطر

طلب يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي مواجهة أستون فيلا في قطر في إطار مباريات كأس الرابطة الإنجليزية.

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية عن توصلها لاتفاق مع ليفربول لإقامة لقاء الفريق أمام أستون فيلا في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية في الـ 17 من شهر ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك قبل يوم واحد فقط من خوض ليفربول لقاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر.

كلوب قال ساخرا عقب نهاية الفوز على جينك في دوري أبطال أوروبا: "سألنا أستون فيلا إذا كان بإمكانهم الذهاب لقطر وإمكانية خوض المباراة هناك".

وتابع "ليس لدينا خبرة في القواعد اللوجستية، علينا اتخاذ قرار ولدينا وقت قليل للتفكير".

وأضاف الألماني "في هذين الأسبوعين سوف نتخذ قرارا بشأن قرارنا".

وواصل "نحن نحترم المسابقات ونريد اللعب في كأس الرابطة، لكن ما لا أريده هو خوض نصف نهائي من مباراتين، لا أفهم هذا".

وأردف "تستطيع المشاركة في كأس العالم للأندية إذا فزت بلقب دوري أبطال أوروبا، وهذا لا يحدث 5 مليون مرة".

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وأكمل "تأمل في أن الفريق يودع وتصير الأمور على ما يرام، رفضنا هذا وخاض لاعبينا المباراة وتأهلنا على حساب أرسنال".

وأتم "ليس بإمكاننا أن نلغي المسابقات، لقد تحدثت سابقا عن المشاكل الواضحة لا يمكنهم الاستمرار على هذا المنوال ونحن بحاجة إلى حل".

وكانت هناك أزمة اندلعت قبل فترة بسبب مطالبات بتأجيل المباراة في ظل سفر ليفربول لخوض كأس العالم للأندية وتأكيد مدرب الفريق يورجن كلوب أنه لا يستطيع اللعب بفريقين مختلفين في الوقت ذاته.

لكن أشار موقع كأس رابطة الأندية الإنجليزية إلى أنه تم التوصل لاتفاق مع ليفربول ليشرك أفضل لاعبين متاحين.

وأوضح البيان أن اللوائح تنص على "كل فريق يجب أن يشرك أفضل لاعبين متاحين خلال مسابقات الكأس إلا إذا كان هناك أي ظرف استثنائي".

وقال ديف كوكسون مدير الخدمات في رابطة الأندية الإنجليزية: "نحن نعرف التحديات التي تواجه الأندية وحصلنا على تأكيدات من ليفربول بإشراكه أفضل لاعبين متاحين لضمان الحفاظ على نزاهة المسابقة".

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