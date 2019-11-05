شرح إيهاب أمين لاعب فريق الأهلي لكرة السلة ما حدث في المشادة التي اندلعت بين لاعبي فريقه، والزمالك، بعد فوز الأحمر 92-80 في ثمن نهائي كأس مصر.

أمين قال لـFilGoal.com: " ما حدث خلال المباراة لست مسئولا عنه، كل ما في الأمر أنني قدمت لقطة فنية ومهارة عادية تحدث في كل مكان، في دوري المحترفين الأمريكي NBA وبطولات أوروبا".

وأضاف "مثلها مثل الالتفاف من خلف المنافس أو تعليق الكرة أو غيرها من المهارات، فوجئت بعدها بهجوم ضدي وكراسي تطير تجاه رأسي".

وأردف " الأمر بعيد تماما عن التقليل من المنافس. كما قلت هي مهارة بحتة تحدث في كل مكان وحدثت قبل ذلك كثيرا".

وشدد "لا أعتقد إن هناك قانون في العالم يمكن أن يعاقب لاعب على مهارة معينة قدمها".

وأكمل "لا اعتقد أن مفاوضات الزمالك لضمي في وقت سابق لها علاقة بحالة الغضب التي وجدتها عقب نهاية المباراة، أكثر من لاعب كان في نفس موقفي والعكس ولم يحدث ذلك".

ورد أمين على تشبيه ما فعله بوقوف رمضان صبحي على الكرة ضد الزمالك في مناسبتين سابقتين قائلا: "شرف لي ذلك وبشكل عام كل لعبة بها بعض المهارات التي تعجب الجماهير".

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وعن المباراة، قال أمين "حققنا فوزا مهما في مباراة لم تكن تقبل القسمة على اثنين، وبالتالي كان لدينا حماس كبير للغاية والحمد لله أننا نجحنا في تحقيق الفوز".

وأكمل "بدأنا اللقاء بشكل قوي والزمالك عاد في الفترة الثالثة ، لكن الفريق نجح في الفوز وحسم اللقاء في الفترة الرابعة وكنا موفقين للغاية في هذه الفترة على الرغم من شراسة اللعب ".

وأتم "هدفنا الفوز باللقب ونقاتل من أجل التتويج به ، ولذلك كل مباراة نطوي صفحتها وسوف نستعد بشكل قوي خلال الفترة المقبلة".

وتغلب الأهلي على الزمالك 92-80 في ثمن نهائي كأس مصر لكرة السلة، في مباراة حماسية شابتها الكثير من الاعتراضات، ومشادة كبرى في نهايتها في صالة عبد الله الفيصل بالنادي الأحمر.

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