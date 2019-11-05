بيان رسمي – بيراميدز يعلن إرسال لاعبيه للمنتخب رغم "مظاهر المساس بمصالحه"

أعلن بيراميدز في بيان رسمي موافقته على إرسال سباعي الفريق الدولي لصفوف منتخب مصر، بالرغم مما وصفه بـ"مظاهر المساس بمصالحه".

وقال بيراميدز في بيانه المطول:"فوجئ مجلس إدارة نادي بيراميدز بالخطاب المرسل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن استدعاء لاعبي المنتخب الأول إلى معسكر المنتخب بداية من 5 نوفمبر، وحتى 19 نوفمبر، ولا سيما وأنّه تزامن مع تعديل جدول مباريات الدوري بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين الأندية المصرية".

وأضاف "يود نادي بيراميدز التأكيد لمتابعي الشأن الرياضي في مصرنا الحبيبة على الحقائق التالية، لقد حرص نادي بيراميدز طوال الفترة الماضية ونأى بنفسه عن التدخل في النزاعات والخلافات التي نشأت بين الأندية المنافسة على جدول مباريات الدوري العام، إيمانا منه بقدرة القائمين على منظومة الكرة المصرية في تخطي العقبات بما فيه خير للرياضة المصرية، إلا أنّ النادي لن يتردد في الدفاع عن حقوقه المشروعة في تحقيق تكافؤ الفرص بين الأندية المصرية، لا سيما مع الأندية المنافسة".

وأردف "ومما لا شك فيه أنّ تحديد مواعيد استدعاء اللاعبين من الأندية الوطنية إلى المنتخب الوطني الأول هو حق أصيل للاتحاد الوطني، إلا أنّه يجب أن يمارس هذا الحق بالتنسيق مع النادي الوطني، وبما لا خالف الأعراف الدولية وقواعد الفيفا في هذا الشأن، ولا شك في أنه من المسلم به عدم جواز الاستدعاء خارج الأجندة الدولية المعتمدة من الفيفا، حتى يتسنى للأندية الوطنية الاستفادة من خبرات وخدمات لاعبيها بحسبانه حقٌ أصيل لها".

وأردف "ومن هذا المنطلق، وإدراكا من مجلس إدارة النادي بأهمية مشاركة لاعبيه في المنتخب الوطني الأول بحسبانها مبعث فخر للنادي، يؤكد النادي على اعتزازه بمشاركة هذا العدد الكبير من لاعبيه في المنتخب الوطني الأول، ويحرص على أن يتم ذلك في إطار الحفاظ على المصالح المشروعة للنادي، وبما لا يخل بالتوازن المنشود بين المصلحة القومية من جهة، والمصالح المشروعة للنادي الوطني من جهة أخرى، لا سيما وأن النادي يشارك في مسابقة الكونفدرالية الإفريقية، ولا شك في أنّ نجاح النادي في هذه المسابقة يعني نجاح الكرة المصرية، والعكس صحيح".

وواصل "ومن المعلوم لكافة متابعي الشأن الرياضي في مصرنا الحبيبة أنّ نادي بيراميدز يشارك حاليا في مسابقة الكونفدرالية الإفريقية ، ونادي بيراميدز هو النادي الوحيد من الأندية المصرية المشاركة في المسابقة المذكورة الذي نال شرف مشاركة لاعبيه في صفوف المنتخب الوطني الأول بعدد كبير يشكل القوام الرئيسي للفريق الأول في النادي ومع ذلك لم يتلكئ النادي عن المشاركة في هذا العرس الوطني، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب مصالحه المشروعة، والتي لن يقبل مجلس إدارة النادي المساس بها بأي شكل من الأشكال".

واستكمل "ولا غضاضة في ذكر بعض مظاهر المساس بالمصالح المشروعة لنادي بيراميدز، مثل ضغظ مباريات مسابقة الكونفدرالية الإفريقية وارهاق لاعبي النادي. لا شك في أن جدول مباريات مسابقة الكونفدرالية الأفريقية يتم وضعه من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم، ومن المعلوم للكافة أنّ آخر مباراة شارك فيها النادي في مسابقة الكونفدرالية الإفريقية كانت يوم 3 نوفمبر، أي بعد تاريخ ارسال خطاب استدعاء لاعبي المنتخب الوطني الأول بيوم واحد، وقبل تاريخ الاستدعاء بيومين فقط، وسبقها مباريات أخرى داخل وخارج مصر، ولا يخفى على أحد المصاعب الفنية والجسدية والصحية لانضمام لاعبي النادي إلى المنتخب الوطني الأول ضمن هذه الفترة القصيرة دون أي راحة".

وأكمل "من المعلوم للكافة أنّ لاعبي الأندية المنافسة لنادي بيراميدز والذي تم استدعائهم إلى معسكر المنتخب الأول كانوا ضمن فترة راحة كافية تؤهلهم للانضمام إلى معسكر المنتخب الأول دون وجود أي مخاطر صحية او جسدية أو فنية عليهم، ولعلّ السب في ذلك يعود إلى عدم مشاركة هذه الأندية المنافسة في البطولات القارية منذ فترة طويلة، فضلا عن تأجيل بعض مبارياتهم في جدول الدوري. لذا، يبدي مجلس إدارة نادي بيراميدز اعتراضه على تعديل جدول مباريات الدوري، لإخلال ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المعنية، وكذلك، يبدي النادي اعتراضه على المساس بالمصالح المشروعة لنادي بيراميدز".

وأتم "إلا انّه إعلاء للمصلحة العليا والوطنية للمنتخب الوطني الأول، وفي ضوء تأجيل موعد مباراة النادي المقررة بتاريخ 24 نوفمبر، وإيمانا من مجلس إدارة النادي بأهمية مشاركة لاعبيه في المنتخب الوطني الأول، قرر نادي بيراميدز إرسال لاعبي النادي المشار إليهم في خطاب اتحاد الكرة بدءاً من يوم 6 نوفمبر، مع احتفاظ النادي بكافة حقوقه القانونية في هذا الشأن. وأخيراً، يؤكد نادي بيراميدز على ثقته المطلقة في قدرة القائمين على منظومة الكرة المصرية على تجاوز الأزمات على النحو الذي يعود بالخير على الكرة المصرية".

اتجهت بعثة منتخب مصر من القاهرة إلى الإسكندرية ظهر الثلاثاء لبدء معسكر مغلق في الأخيرة استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس إفريقيا 2021 في 14 و18 نوفمبر على الترتيب.

ولم يلحق لاعبو بيراميدز بالبعثة بعد رفض ناديهم انضمامهم لمعسكر مصر قبل الموعد المحدد في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، وهو 3 أيام على أقصى تقدير قبل أول مباراة رسمية للفريق. (طالع تفاصيل قرار بيراميدز)

ويلعب الفراعنة وديا يوم الخميس أمام ليبيريا في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وفي وقت سابق، استدعى حسام البدري مدرب مصر 32 لاعبا للمعسكر، من بينهم أيمن أشرف لاعب الأهلي الذي استبدل بأحمد منصور لاعب بيراميدز. (طالع القائمة من هنا)

وتضم القائمة 6 لاعبين من بيراميدز بخلاف أحمد منصور، هم عبد الله السعيد ورجب بكار ومحمد حمدي وعمر جابر ومحمد فاروق وإسلام عيسى.

وخاض المنتخب مرانه الأول في الإسكندرية مساء الثلاثاء في ملعب برج العرب الرئيسي.

ويسعى الفراعنة لبداية قوية في تصفيات كأس إفريقيا 2021 التي وقعوا فيها بمجموعة سهلة تضم كينيا وجزر القمر وتوجو.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى النهائيات التي تستضيفها الكاميرون في منتصف عام 2021.

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