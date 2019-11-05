وضع عصام عبد الحميد المدير الفني لسلة الزمالك 3 أسباب لخسارة فريقه من الأهلي في ثمن نهائي كأس مصر.

وقال عبد الحميد لـFilGoal.com: "خسرنا من الأهلي بسبب الضغوطات، وعدم وجود حماية من الحكام".

وأضاف "لم يكن هناك تكافؤ للفرص، ذلك يتمثل في تواجد جماهير من الأهلي على غير المنصوص عليها".

وأردف "كان من المفترض حضور 50 شخص لكل فريق وفقا للاجتماع التنسيقي قبل اللقاء، والذي كان ينص على إيقاف المباراة في حال وجود عدد زائد، لكننا فوجئنا يقرب من 1000 مشجع للأهلي".

وأكمل "على ذلك، اعترضت وطالبت اللاعبين بالخروج لحين حل الأزمة، لكن تم الضغط علينا من الحكام وقالوا لنا إنهم سيخرجون تلك الأعداد، لكن هذا لم يحدث، واعترضت مرة أخرى وتكرر نفس السيناريو".

وشدد "لعبنا مباراة جيدة، وعدنا للقاء بعد تعاظم الفارق لصالح الأهلي، لكن الضغوطات وعدم تكافؤ الفرص وعدم وجود حماية لنا تسبب في خسارتنا".

وتغلب الأهلي على الزمالك 92-80 في ثمن نهائي كأس مصر لكرة السلة، في مباراة حماسية شابتها الكثير من الاعتراضات، ومشادة كبرى في نهايتها في صالة عبد الله الفيصل بالنادي الأحمر.

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