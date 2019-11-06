"تذكرتي" تعلن طرح تذاكر مباريات أمم أفريقيا تحت 23 سنة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 00:13

كتب : FilGoal

مصر الأوليمبي - جنوب إفريقيا

أعلنت شركة "تذكرتي" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الألكترونى.

ونشرت الشركة الحاصلة على حقوق توزيع التذاكر، دعايا ترويجية لكيفية الحصول على تذاكر المباريات، داعية الجماهير للإسراع فى حجز تذاكر البطولة والعودة من جديد للتشجيع من المدرجات.

وتحتضن مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

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وتقام مباريات البطولة على ملعبي القاهرة الدولي والسلام.

وتضم مجموعة مصر كلا من غانا والكاميرون ومالي، فيما تضم المجموعة الثانية كل من زامبيا وجنوب إفريقيا ومالي وكوت ديفوار.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ولم يتأهل المنتخب الوطني لأولمبياد ريو 2016، إذ كان الظهور الأخير لمصر في أولمبياد لندن 2012.

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