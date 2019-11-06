"تذكرتي" تعلن طرح تذاكر مباريات أمم أفريقيا تحت 23 سنة

أعلنت شركة "تذكرتي" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الألكترونى.

ونشرت الشركة الحاصلة على حقوق توزيع التذاكر، دعايا ترويجية لكيفية الحصول على تذاكر المباريات، داعية الجماهير للإسراع فى حجز تذاكر البطولة والعودة من جديد للتشجيع من المدرجات.