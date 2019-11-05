بيراميدز: هل رحيل البدري عنا سبب في الأزمة؟ لا للبحث عن بطولات زائفة

ألمح ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أن رحيل حسام البدري المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، عن رئاسة جهاز العمل في النادي، قد يكون من أسباب أزمة بيراميدز مع جهاز الفراعنة، بعد استبعاد البدري للاعبي فريق بيراميدز من المعسكر.

وقال عيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد": "المنتخب تواصل مع جميع الأندية للاتفاق على ضم لاعبيهم مبكرا، ولم يتواصل معنا أي أحد".

وأضاف "إذا حدث التواصل مبكرا لكنا قررنا الموافقة، منتخب كوت ديفوار مثلا طلب مننا ضم ويلفريد كانون قبل الموعد المحدد بيوم واحد ووافقنا".

وشدد "هل رحيل البدري من بيراميدز قبل 4 أشهر له علاقة بالأزمة؟ حاولت التواصل معه قبل 4 أيام ولم يرد على الهاتف".

واستمر عيد “أرفض أن يحاول مسئولو منتخب مصر كسب بطولات زائفة باستبعاد لاعبي بيراميدز".

وأكمل "حاولت التواصل مع المدير الفني لمنتخب مصر منذ 4 أيام لكنه لم يرد على اتصالاتي، مجلس إدارة الفريق أكدت أن مصلحة المنتخب أهم من أي شئ حتى لو على حساب النادي".

وسرد عيد عددا من المظالم – من وجهة نظره – من اتحاد الكرة لفريقه.

وتحدث عيد عن رفض جهاز المنتخب الجلوس في مقصورة استاد الدفاع الجوي أثناء مباراة فريقه ضد سموحة، وكذلك اعترض على مواعيد بعض مبارياته في الدوري مشددا على "عدم تدرب فريقه معا منذ بداية شهر أكتوبر".

وأردف "اتحاد الكرة يتحامل علينا دائما ومع ذلك نفضل إعلاء المصلحة العامة، مثلا في نهائي كأس مصر وزعوا التذاكر مناصفة لكن تركوا المنطقة المؤثرة من الملعب لجمهور الزمالك".

وأوضح "نحن الفريق الوحيد بين الثلاثة الأوائل في الدوري الذي لعب 5 مباريات محلية، ولم نحصل على أي فرص زمنية ليتدرب اللاعبون مع بعضهم بشكل أكبر، ولا يمكننا أن نعاند منتخب مصر".

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ماذا حدث؟

وفي وقت سابق،

أبلغ مسؤولو بيراميدز السباعي الدولي بالفريق بعدم الانضمام لمعسكر منتخب مصر يوم الثلاثاء، حسبما علم FilGoal.com.

نادي بيراميدز قرر الالتزام بمواعيد الأجندة الدولية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حسبما كشف مصدر مسؤول في النادي لـFilGoal.com.

وأضاف المصدر "علمنا باتصالات يجريها مسؤولو المنتخب مع أندية طلبوا فيها رحيل لاعبين مبكرا عن معسكرات فرقهم من أجل الانضمام للمنتخب، وهذا لم يحدث معنا".

ويمنح فيفا المنتخبات حق استدعاء لاعبيها على أن ينضموا في موعد أقصاه 72 ساعة قبل أول مباراة رسمية للفريق، وهو ما يتمسك به بيراميدز في الوقت الحالي.

قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام البدري المدير الفني للفريق تضم سبعة لاعبين من بيراميدز.

رجب بكار ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى.

مسؤولو بيراميدز أبلغوا اللاعبين بعدم الانضمام لمعسكر المنتخب اليوم الثلاثاء وحصولهم على راحة حتى يوم الخميس، على أن يعودوا لتدريبات بيراميدز يوم الخميس بشكل طبيعي وبعد ذلك ينضمون لمعسكر المنتخب في الموعد المحدد من الاتحاد الدولي.

في المقابل، الجهاز الإداري لمنتخب مصر تواصل مع اللاعبين لتذكيرهم بموعد الانضمام للمعسكر، ولكن تم تبليغ الجهاز بقرار بيراميدز، حسبما كشف مصدر في النادي لـ FilGoal.com.

وبعد ذلك، وعلم FilGoal.com بخصوص اتصالات بين محمد فضل عضو اللجنة المديرة لاتحاد الكرة، وممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز، ومحمد بركات مدير المنتخب.

المكالمات شهدت توضيحا لموقف كل طرف حسبما علم FilGoal.com، وفيها أكد عيد تقديره التام لمنتخب مصر، وتقديم بيراميدز كل الدعم للمنتخب وجهازه.

وانتهت المحادثات بتأكيد عيد على بذله كل الجهد لإقناع إدارة ناديه، والمدير الفني سيباستيان ديسابر، لانضمام سباعي بيراميدز لمعسكر المنتخب، بعد اتجاه بعثة منتخب مصر من القاهرة إلى الإسكندرية ظهر الثلاثاء لبدء معسكر مغلق في الأخيرة استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس إفريقيا 2021 في 14 و18 نوفمبر على الترتيب.

وبالفعل، أصدر بيراميدز بيانا أعلن فيه انضمام اللاعبين للمعسكر يوم الأربعاء، قبل أن يصدر قرار المنتخب بعدم ضم اللاعبين.

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