تعرف على التصنيف الكامل لأندية الكونفدرالية.. وموعد قرعة دور المجموعات

أكمل إيساي البنيني عقد الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية عقب التفوق على جينيراسيون فوت السنغالي.

وأكمل الفريق البنيني عقد المتأهلين بفضل ركلات الترجيح، إلى دور الـ 16 إذ سيتم تقسيم الأندية المتأهلة إلى 4 مجموعات.

6 أندية عربية حسمت تأهلها وعلى رأسها المصري وبيراميدز ممثلي مصر في المسابقة.

الأندية المتأهلة لدور المجموعات من الكونفدرالية:

المصري (مصر)

بيراميدز (مصر)

حوريا (غينيا)

نهضة بركان (المغرب)

حسنية أغادير (المغرب)

إنييمبا (نيجيريا)

زاناكو (زامبيا)

ديجوليبا (مالي)

موتيما بيمبي (الكونغو)

إينوجو رينجرز (نيجيريا)

سان بيدرو (كوت ديفوار)

بيدفيست (جنوب إفريقيا)

النصر (ليبيا)

بارادو (الجزائر)

تريانجل يونايتد (زيمبابوي)

إيساي (بنين)

وتقسم الأندية الـ 16 إلى تصنيفين، الأول يضم 8 فرق من بينها المصري، والفرق غير مصنفة التي تضم فرق تشارك لأول مرة أو غائبة عن البطولة منذ فترة طويلة.

التصنيف الأول: هورويا ونهضة بركان وإنيمبا والمصري، التنصيف الثاني: حسنية أغادير المغربي وزاناكو الزامبي وإينوجو النيجيري ودجوليبا المالي

الفرق غير المصنفة: بيراميدز وبارادو الجزائري وموتيما (الكونغو الديموقراطية) وسان بيدرو الإيفواري والنصر الليبي ونواذيبو الموريتاني وبيدفيست الجنوب إفريقي وإيساي البنيني.

قرعة دور الـ 16 تقام يوم 10 نوفمبر المقبل ومقرر إقامتها في مقر الكاف في مصر.

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