تشكيل ليلة الأبطال - عودة ديمبيلي وجريزمان مهاجم برشلونة أمام براج

عاد الفرنسي عثمان ديمبيلي للمشاركة مع برشلونة، بعد غياب رغم تعافية من الإصابة، أمام سلافيا براج.

الفريق الكتالوني يستقبل براج في ملعب كامب نو بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

والمدرب إرنستو فالفيردي اعتمد على أنطوان جريزمان كمهاجم في ظل غياب لويس سواريز للإصابة.

وجاء تشكيل بارسا كالآتي.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمونت لونجليه، خوردي ألبا.

الوسط: أرتورو فيدال، سيرخيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبيلي.

ويتصدر برشلونة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن إنتر وبروسيا دورتموند، فيما يقبع سلافيا أخيرا بنقطة واحدة.

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