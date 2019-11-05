الاتفاق تم.. الإعلان عن موعد لقاء الأزمة بين ليفربول وأستون فيلا

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية عن توصلها لاتفاق مع ليفربول لإقامة لقاء الفريق أمام أستون فيلا في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في الـ17 من شهر ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك قبل يوم واحد فقط من خوض ليفربول لقاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر.

وكانت هناك أزمة اندلعت قبل فترة بسبب مطالبات بتأجيل المباراة في ظل سفر ليفربول لخوض كأس العالم للأندية وتأكيد مدرب الفريق يورجن كلوب أنه لا يستطيع اللعب بفريقين مختلفين في الوقت ذاته.

لكن أشار موقع كأس رابطة الأندية الإنجليزية إلى أنه تم التوصل لاتفاق مع ليفربول ليشرك أفضل لاعبين متاحين.

وأوضح البيان أن اللوائح تنص على "كل فريق يجب أن يشرك أفضل لاعبين متاحين خلال مسابقات الكأس إلا إذا كان هناك أي ظرف استثنائي".

وقال ديف كوكسون مدير الخدمات في رابطة الأندية الإنجليزية: "نحن نعرف التحديات التي تواجه الأندية وحصلنا على تأكيدات من ليفربول بإشراكه أفضل لاعبين متاحين لضمان الحفاظ على نزاهة المسابقة".

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