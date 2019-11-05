متفوقا على إبراهيموفيتش.. كارلوس فيلا أفضل لاعب في الدوري الأمريكي 2019

حصد المكسيكي كارلوس فيلا مهاجم لوس أنجلوس الأمريكي جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لموسم 2019.

كارلوس فيلا النادي : لوس أنجلوس لوس أنجلوس

المكسيكي الذي حصد لقب الهداف برصيد 34 هدفا في الموسم كرقم قياسي خلال 31 مباراة، حصد 69% من الأصوات ليتفوق على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي والفنزويلي جوزيف مارتينيز مهاجم أتالانتا يونايتد.

فيلا تفوق على إبراهيموفيتش الذي حصد 14.1% من الأصوات وجوزيف مارتينيز أفضل لاعب الموسم الماضي الذي حصد 6.9% وحل ثالثا الموسم الحالي.

كما حل ثالثا في ترتيب صناعة الأهداف بالموسم برصيد 15 هدفا، ليرفع رصيده إلى 49 هدفا بين صناعة وتسجيل.

وساهم المكسيكي البالغ 30 عاما في الفوز بلقب "درع المشجعين" بعدما حصد رفقة فريقه برصيد 72 نقطة كأكثر فريق حصدا للنقاط في الموسم.

فيلا أصبح أول مكسيكي يتوج بالجائزة، وأفضل هداف مكسيكي في الدوري الأمريكي برصيد 48 هدفا سجلها خلال موسمين.

MVP and golden boot ⭐️⭐️ pic.twitter.com/taNuRyFSpl — carlos vela (@11carlosV) November 5, 2019

لاعب ريال سوسيداد الإسباني وأرسنال الإنجليزي السابق تواجد أيضا في التشكيل المثالي للموسم الحالي للمرة الثانية على التوالي.

فيلا فشل في الوصول لنهائي كأس الدوري الأمريكي بعدما سقط في نهائي القسم الشرقي أمام سياتل ساوندرز ليكتفي بالتتويج بلقب درع المشجعين فقط في ثاني مواسمه بالمسابقة.

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