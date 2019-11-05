خماسي الزمالك ينضم لمعسكر منتخب مصر

انضم خماسي الزمالك طارق حامد ومحمد عواد وأحمد سيد "زيزو" وعبد الله جمعة ومحمود علاء إلى معسكر منتخب مصر اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في ظل استعداد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر وديا في الـ14 والـ18 من شهر نوفمبر الجاري في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وكانت بعض التقارير الصحفية تداولت أنباء حول إصابة عبد الله جمعة وزيزو قبل انضمامها لصفوف المعسكر.

يذكر أن منتخب مصر سيخوض مبارا ودية أمام ليبيريا يوم الخميس المقبل في ملعب برج العرب.

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