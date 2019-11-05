التجربة الأولى وسط الكبار.. جروسو مديرا فنيا لـ بريشيا

أعلن نادي بريشيا تعيين الإيطالي فابيو جروسو مديرا فنيا للفريق عقب إقالة إيجينيو كوريني بسبب سوء النتائج.

جروسو يخوض تجربته الأولى في الدوري الإيطالي عقب سلسلة من التجارب في فئات الشباب والدرجة الثانية الإيطالية.

الظهير الأيسر الإيطالي المشهور بهدفه في نصف نهائي كأس العالم 2006 أمام ألمانيا وركلة الترجيح التي توجت إيطاليا باللقب فسخ تعاقده مع هيلاس فيرونا بالتراضي.

جروسو قاد هيلاس فيرونا الموسم الماضي خلال 3 مباريات قاد فيها الفريق للتأهل للمرحلة النهائية والتي ساهمت في حجز بطاقة العبور لاحقا للدوري الإيطالي.

كما سبق له أن درب فريق الشباب في يوفنتوس ومن ثم باري في الدرجة الثانية.

بريشيا الذي عاد للدوري الإيطالي فشل في المباريات الأخيرة رفقة كوريني في تحقيق نتائج إيجابية إذ خسر 7 مباريات في آخر 10 بالدوري.

Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Brescia Calcio. Leggi la news completa sul nostro sito 💻https://t.co/m98cuU9Vri#FORZABRESCIA ⚪️🔵🦁 pic.twitter.com/tV8al07EHu — Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) November 5, 2019

تجربة جروسو الأولى ستكون أمام تورينو يوم السبت المقبل والتي يسعى فيها جروسو لتحقيق الفوز الأول لبريشيا بعد 3 هزائم.

وأصبح بريشيا خامس فريق يُقيل مدربه في الموسم الحالي بعد أندية سامبدوريا وميلان وجنوى وأودينيزي.

وأكمل جروسو المتوج بكأس العالم 2006 سلسلة اللاعبين الذي تولوا مناصب تدريبية في الدوري الإيطالي من هذا الجيل، إذ يأتي خلف كل من ماسيمو أودو الذي درب أودينيزي وجينارو جاتوزو الذي درب ميلان، وأيضا فيليبو إنزاجي الذي قاد ميلان ثم بولونيا.

الجيل الذهبي للأتزوري في القرن الحالي يشهد وجود أكثر من مدرب أيضا في دوريات أخرى حاليا، أبرزهم فابيو كانافارو مدرب جوانزو إيفرجراند الصيني وألبرتو جيلاردينو مدرب برو فيرتشيلي وأليساندرو نيستا مدرب فروزينوني.

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