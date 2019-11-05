تستمر مناقشتنا لنهضة وتطور الكرة السعودية في الآونة الأخيرة من كافة الأصعدة، هذه المرة نتناول القيمة السوقية للأندية في قائمة يتصدرها النصر.

كم تبلغ قيمة الأندية السوقية وما الذي جعلها من ضمن الأعلى في قارة آسيا، هذا ما نناقشه في حلقة اليوم.

بودكاست "سوالف" يناقش كل ما يخص الكرة السعودية وقضاياها، في حلقات تنقسم دوما إلى شقين.

اليوم موعدنا مع الحلقة الثانية التي يقدمها محررنا عمر أشرف.

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