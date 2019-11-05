خاص بودكاست في الجول - سوالف (2) دربي جدة أهلاوي.. والنصر أعلى قيمة سوقية بين أندية الدوري

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 - 16:37

كتب : عمر أشرف

بودكاست سوالف

تستمر مناقشتنا لنهضة وتطور الكرة السعودية في الآونة الأخيرة من كافة الأصعدة، هذه المرة نتناول القيمة السوقية للأندية في قائمة يتصدرها النصر.

كم تبلغ قيمة الأندية السوقية وما الذي جعلها من ضمن الأعلى في قارة آسيا، هذا ما نناقشه في حلقة اليوم.

بودكاست "سوالف" يناقش كل ما يخص الكرة السعودية وقضاياها، في حلقات تنقسم دوما إلى شقين.

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اليوم موعدنا مع الحلقة الثانية التي يقدمها محررنا عمر أشرف.

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