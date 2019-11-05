حلم طوكيو 2020 - زامبيا.. لإنهاء 32 عاما من الصبر

الحديث دائما عن منتخب زامبيا مرتبط بحادثة الطائرة الشهيرة والمأساة التي عاشتها الكرة هناك، لكن هناك فصول أخرى من القصة أبرزها تطوير المواهب في الدولة.

شهد عام 1988 إنجازا لا يُنسى من المنتخب الأوليمبي الزامبي، حينما تصدر مجموعته في الأولمبياد التي ضمت إيطاليا والعراق وجواتيمالا، وفاز بنتيجة 4-0 ضد إيطاليا، قبل أن يودع البطولة من الدور التالي أمام ألمانيا الغربية بنفس النتيجة.

قائمة ذلك المنتخب ضمت كالوشا بواليا ويبي تشيكابالا وتشارلز موسوندا وغيرهم من اللاعبين المتألقين الذين لفتوا إليهم الأنظار.

منتخب الرصاصات النحاسية سبب صدمة لمجتمع كرة القدم وقتها من خلال شبابه وأعلن وقتها على أنه قادر على التواجد وسط الكبار.

كانت تلك البطولة بمثابة إعلان لبروز نجم منتخب زامبيا في القارة، واحتلت المركز الثالث في كأس الأمم 1990 ثم تراجعت بعض الشيء في 1992 ثم حادثة الطائرة في أبريل 1993.

وصافة كأس الأمم 1994 كان الإنجاز الأكبر لزامبيا ثم التتويج باللقب في 2012.

بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بدأت عام 2011، منتخب زامبيا لم يتأهل لتلك النسخة ثم بعد 4 أعوام خرج من دور المجموعات.

في عام 2015، شاركت زامبيا في كأس الأمم تحت 23 عاما لكنها ودعت البطولة من دور المجموعات بعد خسارة كل المباريات وسجلت 3 أهداف واستقبلت 6، لتتذيل المجموعة التي ضمت تونس وجنوب إفريقيا والسنغال.

ما بعد ذلك العام كان نهضة في تطوير المواهب الشابة في الدولة، شهدت تألق منتخب تحت 20 عاما في كأس العالم 2017 ووصوله لربع النهائي لتستمر المسيرة الطموحة نحو التأهل للأولمبياد.

بيستون تشامبيشي

أحد لاعبي المنتخب الزامبي في أولمبياد 1988، وتولى تدريب منتخب الشباب عام 20178 قبل أن يقود منتخب زامبيا بعد استقالة ويدسون نيريندا، قبل أن يتولى البلجيكي سفين فاندينبروك المهمة ليعود مجددا للعمل مع الشباب.

"نعلم أننا ذاهبون إلى بطولة يجب أن نتأكد خلالها من الحفاظ على نظافة شباكنا، لأن مهاجمينا سيسجلون الأهداف". تشامبيشي.

خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم تحت 23 عاما في مصر، نجح منتخب زامبيا في الفوز بنتيجة 1-0 ذهابا وإيابا ضد مالاوي، ثم بنتيجة 2-1 ضد الكونغو قبل أن يتعادل بنتيجة 3-3 في المباراة الثانية.

كتيبة زامبيا هي ذاتها التي وصلت إلى ربع نهائي كأس العالم تحت 20 عاما في جمهورية كوريا عام 2017، وحاليا ترغب تلك الكتيبة في إنهاء صيام دام أكثر من 32 عاما للعب في الأولمبياد.

"كرة القدم تتمحور حول صناعة التاريخ، لا يمكنك أن تهرب من ذلك، كمدرب ولاعبين علينا أن ننظر إلى الإرث الذي لدينا". تشامبيشي.

رحلة منتخب زامبيا للشباب بدأت بكأس كوسافا لمنتخبات جنوب القارة في ديسمبر 2016، تلاها التألق في كأس العالم رقة تشامبيشي وصولا إلى المرحلة النهائية من تصفيات القارة تحت 23 عاما.

موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سلط الضوء على تألق منتخبات الشباب في زامبيا فقال: "منتخب زامبيا منذ 5 يونيو 2017 لم يخسر سوى مباراتين، واحدة ضد كوستاريكا في دور المجموعات من كأس العالم، والأخرى ضد إيطاليا في ربع النهائي".

نجم الفريق الأول

باتسون داكا، قد يعرفه متابعو كرة القدم بعض الشيء من تغريدة نشرها نادي ريد بول سالزبرج فريقه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحتفي بالثلاثي الهجومي إرلينج هولاند وهوانج هي تشان وأخيرا داكا كما احتفى بمراوغة تشان لفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

داكا صاحب الـ21 عاما لعب لمنتخب زامبيا في 18 مباراة دولية وسجل هدفين، كما أنه شارك خلال الموسم الجاري في 18 مباراة مع سالزبرج بكل المسابقات سجل خلالها 14 هدفا وصنع 4 آخرين.

كما أنه يتساوى في صدارة هدافي الدوري النمساوي مع إرلينج هولاند برصيد 12 هدفا.

موهبة الهجوم في زامبيا لعب مباراته الأولى بقميص المنتخب في 2015 ضد غينيا بيساو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2017، قبل أن يغيب عن صفوفه حتى عام 2017 حينما شارك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، وسجل هدف انتصار فريقه ضد الجزائر بنتيجة 1-0 في دور المجموعات. كما أن آخر هدف دولي له والثاني كان ضد المغرب في ودية دولية خلال شهر يونيو الماضي.

المجموعة

زامبيا تقع ضمن مجموعة قوية للغاية تضم نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

وتفتتح مشوارها في البطولة على استاد السلام ضد جنوب إفريقيا يوم 9 نوفمبر.

"لا يوجد أي ضغط علينا، نحن نحاول بناء فريق ذو مستقبل جيد للمنتخب الأول". تشامبيشي.

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