الأهلي يعلن الخميس إصدار تطبيق لأعضائه

يعلن الأهلي في مؤتمر صحفي يوم الخميس عن إصدار تطبيق يقدم العديد من الخدمات لأعضاء النادي في مختلف فروعه.

وبإمكان الأعضاء بواسطة التطبيق دفع الاشتراكات السنوية في النادي، والتعرف على المطاعم الموجودة، ومواعيد التدريبات الخاصة بالأنشطة الرياضية المختلفة.

وفي وقت لاحق سيتيح التطبيق لأعضاء الأهلي حجز وسداد رسوم الرحلات.

وفي النسخة الثانية من التطبيق، سيكون بمقدور الأعضاء تسديد اشتراكات مدارس الألعاب، تقديم شكاوى أو مقترحات، الاستفسار عن العديد من الأمور، والتواصل المباشر مع إدارة النادي على أن يتم الرد خلال 48 ساعة.

ويوجد في التطبيق قسم خاص بأخبار النادي وأحداثه اليومية، إضافة إلى مسابقات تسفر عن ثلاثة فائزين كل شهر.

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