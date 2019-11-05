حلم طوكيو 2020 - جنوب إفريقيا.. لتحقيق ما لم يفعله الأولاد من قبل

ما لم يحدث من قبل. هذا ما يبحث عنه منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي عندما يشارك في البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 في طوكيو.

تأهل ثالث في التاريخ لدورة الألعاب الأوليمبية وثاني على التوالي. هذا هو هدف صغار البافانا بافانا الحالي.

ويقع منتحب جنوب إفريقيا في المجموعة الثانية لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة في مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر إلى 22 من الشهر الجاري.

مجموعة قوية تضم بجانب جنوب إفريقيا كوت ديفوار ونيجيريا وزامبيا، يسعى من خلالها التأهل للدور الثاني ثم خطف إحدى البطاقات الثلاث المؤهلة لطوكيو.

تاريخ جنوب إفريقيا في الأولمبياد

شارك منتخب جنوب إفريقيا في دورة الألعاب الأوليمبية مرتين فقط، الأولى كان عام 2000، في سيدني، والثانية في الدورة الماضية ريو دي جانيرو 2016.

وخلال المشاركتين خرج منتخب جنوب إفريقيا من دور المجموعات.

في 2000 لعب منتخب جنوب إفريقيا في مجموعة تضم البرازيل واليابان وسلوفاكيا.

وخسر منتخب جنوب إفريقيا في أول مباراة ضد اليابان، قبل أن يحقق الأولاد المفاجأة ويهزمون البرازيل 3-1، وفي المباراة الأخيرة خسر ضد سلوفاكيا.

ليودع منتخب جنوب إفريقيا من الدور الأول.

وفي مشاركته الثانية عام 2016 وقع منتخب جنوب إفريقيا مرة أخرى مع البرازيل في المجموعة، بجانب العراق والدنمارك.

وتعادل الأولاد مع السامبا وخسر أمام العراق والدنمارك ليخرج مرة ثانية من دور المجموعات.

الآن يأتي منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي إلى مصر من أجل تحقيق ما لم يحدث من قبل وهو التأهل للمرة الثانية على التوالي لدورة الألعاب الأوليمبية.

وإذا نجح في تحقيق ذلك سيحاول تحقيق ما لم يحدث من قبل وهو التأهل للدور الثاني في الأولمبياد.

نجوم الأولاد

يدخل منتخب جنوب إفريقيا البطولة بقائمة تضم 3 لاعبين فقط محترفين والباقي من الدوري المحلي.

الثلاثي المحترف هو كوباميلو كوديسانج لاعب وسط سبورتنج براجا البرتغالي.

ولايلي فوستر مهاجم سيركل بروج البلجيكي.

والثالث هو لوثير سينج مهاجم موريرنسي البرتغالي.

ولعب منتخب جنوب إفريقيا مباراتين وديتين ضد مصر قبل البطولة انتهت الأولى بالتعادل 1-1، والثانية بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

واستبعد ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا باكاماني ماشامبي لاعب صن داونز والأهلي السابق بعدما تعرض لإصابة.

واستبعد ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا باكاماني ماشامبي لاعب صن داونز والأهلي السابق بعدما تعرض لإصابة.

ويفتتح منتخب جنوب إفريقيا مبارياته في البطولة بمواجهة زامبيا يوم 9 نوفمبر، ثم يواجه كوت ديفوار يوم 12، ونيجيريا يوم 15.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا جميع مبارياته في دور المجموعات على استاد السلام.

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